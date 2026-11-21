Šalies žiniasklaidos priemonės skelbia sulaukusios namo grįžtančių keliautojų artimųjų laiško. Jį cituoja ir naujienų portalas „Lrytas“.
„Grupė draugų iš Lietuvos išvyko į kelionę po Afriką. Po kelių dienų vizito ryšys su artimaisiais nutrūko. Neturėjome informacijos nei kas nutiko, nei kodėl. Išsiaiškinti, kad vyrus sulaikė Kongo DR institucijos, mums padėjo LR Vyriausybės, LR Užsienio reikalų ministerijos ir Nacionalinio krizių valdymo centro atstovai, kurie per Belgijos ambasadą KDR ir kitas užsienio institucijas susisiekė ir vėliau nuolat bendravo su vietos valdžios atstovais“, – sakoma „Lryto“ publikuotame laiške.
„Kiek žinome, šias septynias savaites institucijose vyko intensyvus darbas – Kongo DR atstovams buvo teikiama informacija apie Lietuvos piliečius, taip pat keičiamasi informacija apie sulaikytųjų būklę ir pačią situaciją, deramasi dėl lietuvių paleidimo. Mūsų šeimos nuoširdžiai dėkoja LR Vyriausybės, LR Užsienio reikalų ministerijos ir Nacionalinio krizių valdymo centro komandoms už neįkainojamas pastangas, išskirtinį profesionalumą, atsidavimą ir nuolatinį ryšį šiuo mums be galo sunkiu laikotarpiu. Ypač dėkojame užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriaus vedėjui Mindaugui Grigui, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui ir vyriausiajam patarėjui Dariui Butai“, – priduriama jame.
Išlaisvinti Kongo DR sulaikyti lietuviai
Išlaisvintų lietuvių artimųjų žiniomis, galutinai susitarti, kad vyrai grįžtų namo, pavyko po abiejų šalių prezidentų pokalbio telefonu. Išlaisvintų piliečių šeimos dėkojo prezidentui Gitanui Nausėdai ir Kongo DR prezidentui Felixui Tshisekedi už parodytą dėmesį ir pagalbą sprendžiant šią sudėtingą situaciją.Taip pat didelę padėką jie reiškia prezidento Nacionalinio saugumo grupės vadovui, vyriausiajam patarėjui Deividui Matulioniui ir ministro pirmininko patarėjui nacionalinio saugumo klausimais Vidmantui Kaladinskui, kurie lietuvius saugiai parlydėjo iš Kongo DR.
„Ačiū ir Prezidento kanceliarijos darbuotojams bei visiems, kurie savo darbu, laiku ir dėmesiu prisidėjo prie šios pagalbos. Būtume dėkingi žiniasklaidos atstovams už šios informacijos paviešinimą, kartu gerbiant mūsų šeimų teisę į privatumą ir neatskleidžiant grįžtančių vyrų bei jų artimųjų tapatybių ar kitų asmens duomenų“, – sakoma išlaisvintų lietuvių artimųjų laiške.
„Ypač prašome atsižvelgti į tai, kad šeimose auga mažamečiai vaikai, kuriems šios septynios savaitės buvo kupinos nerimo, nežinios ir sunkių emocinių išgyvenimų dėl savo artimųjų likimo. Šiuo metu svarbiausia – užtikrinti jų emocinį saugumą, ramybę ir galimybę po patirto sukrėtimo sugrįžti į įprastą gyvenimą be papildomo viešumo ar dėmesio“, – taip pat rašoma laiške.
ELTA primena, kad šeštadienio naktį prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie septynių Kongo DR sulaikytų Lietuvos piliečių išlaisvinimą. Vietos institucijos juos buvo sulaikiusios rugsėjo 28 dieną.
Lėktuvas su Lietuvos piliečiais iš Kongo DR sostinės Kinšasos pakilo vidurnaktį Lietuvos laiku.
Derybos dėl sulaikytų Lietuvos piliečių paleidimo vyko nuo spalio mėnesio. Į jas aktyviai įsitraukė Užsienio reikalų ministerija, prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija ir Nacionalinis krizių valdymo centras.
Šalies vadovas klausimą dėl lietuvių turistų paleidimo lapkričio 4 d. aptarė su Kongo DR prezidentu Felixu Tshisekedi.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat padėkojo Kongo DR už bendradarbiavimą siekiant išlaisvinti sulaikytus lietuvius.
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