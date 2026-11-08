Kroatijos greitkelyje apvirto autobusas: yra žuvusiųjų ir daugybė sužeistųjų

Policijos duomenimis, Serbijoje registruotas autobusas, važiavęs Kroatijos sostinės Zagrebo link, 7.25 val. ryto nuslydo nuo kelio ir apvirto. Avarijos priežastis kol kas nežinoma.
Kroatijos greitkelis A3 driekiasi nuo sienos su Serbija pro Zagrebą Slovėnijos link.
Skubiosios pagalbos tarnybų duomenimis, avarijos metu autobuse buvo 33 keleiviai ir du vairuotojai.
Per avariją buvo sužeista apie 20 žmonių, kai kurie iš jų – sunkiai, valstybiniam transliuotojui HRT sakė Zagrebo apskrities ugniagesių vadas Dario Kezeričius.
Vietos žiniasklaidos paskelbtose nuotraukose iš nelaimės vietos matyti sulaužyti kelio atitvarai ir ant šono šalia kelio gulintis autobusas.
Pasak HRT, į nelaimės vietą taip pat buvo išsiųstas sraigtasparnis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.