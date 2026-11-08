„Ūkininkai ieško meilės“​​​​​​​ dalyvė Anželika – apie motinystę ir santykius su vyru: „Paslaptis slypi...“

Atvirame pokalbyje naujienų portalui tv3.lt ji papasakojo apie savo netikėtumų pažėrusią gimtadienio kelionę, didžiausiu troškimus, motinystę ir santykius su vyru.
„Dažniausiai likus maždaug savaitei iki gimtadienio mane aplanko įvairūs egzistenciniai klausimai. Pradedu galvoti apie gyvenimą, mirtį ir panašius dalykus. Tačiau tokių minčių, kad kažko labai daug nespėjau ar nepadariau, tikrai nebuvo. Priešingai, dažnai pagalvoju, kad iš tikrųjų nemažai pasiekiau.
Bet aš savo gimtadienius tiesiog dievinu! Mano mamytė, amžinąjį atilsį, man padovanojo gyvybę, todėl ši diena man labai ypatinga“, – dalijosi pašnekovė.
Buvo susidūrusi su sveikatos problemomis
Paklausta, su kokiomis mintimis moteris pasitiko savo gimtadienį, ji papasakojo, kad neseniai sušlubavusi sveikata privertė labiausiai trokšti geros savijautos.
„Turbūt pagrindinė mintis buvo ta, kad noriu pradėti gyventi kitaip, sveikiau. Vis dėlto 34-eri metai jau jaučiasi ir per sveikatą.
Anksčiau, kai kiti linkėdavo sveikatos, galvodavau: „Na, ko jie čia tos sveikatos linki? Geriau pinigų palinkėtų.“ (juokiasi) Taip mąsčiau, kai buvau jaunesnė.
O dabar, kai buvome kelionėje, vėl turėjau problemų dėl inkstų akmenų. Tuomet pagalvojau: „Dieve, per gimtadienį tikrai reikia prašyti sveikatos.“ Juk turiu du mažylius, todėl norisi būti sveikai. Supratau, kad jau reikia susiimti, labiau rūpintis savimi, pasitikrinti sveikatą. Iš tikrųjų sveikata yra svarbiausia“, – tikino Anželika.
Savo gimtadienį Ispanijoje pasitikusi grožio specialistė sakė, kad prieš pat išvyką pasikeitė planai – susirgo vienas iš jos sūnelių. Tačiau nepaisant to, poilsis vis tiek pavyko.
„Kaip visada, kelionė buvo su nuotykiais. Mums be jų niekaip nepavyksta! Planavome visi kartu su mažyliais skristi į Ispaniją, tačiau vienas vaikas susirgo, todėl teko vykti tik su vyru ir kitu mažyliu.
Kita vertus, kaip vyras sakė, tai buvo didesnis poilsis, nes nereikėjo lakstyti paskui abu vaikus.
Tai jau ne pirmoji mūsų kelionė. Praėjusiais metais buvome Maldyvuose, o šiemet nusprendėme pasirinkti lengvesnę ir trumpesnę kelionę“, – kalbėjo moteris.
Motinystė ir darbas
Mama gegužę antrajam sūnui tapusi Anželika atsivėrė, kad motinystė jai pažėrė ir ne vieną iššūkį. Tiesa, pasak pašnekovės, su antruoju vaikeliu viskas vyko sklandžiau.
„Žinoma, pradžioje, kaip visada, buvo sunku. Po pirmojo gimdymo buvo sudėtingiau, galbūt net jaučiau tam tikrus pogimdyminės depresijos požymius. Juk viskas vyko pirmą kartą, nežinojau, kaip kas bus. Atrodė, kad visas gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis.
Anksčiau gyvenai sau, darei, ką norėjai, o po to viskas pasikeičia.
Po antrojo gimdymo iš tikrųjų buvo lengviau, tačiau vis tiek nelengva taip greitai atsigauti. Tiek psichologiškai, tiek fiziškai reikia laiko“, – sakė ji.
Dabar, audinanti du mažus vaikus, A. Biveinytė-Serbentavičienė sakė kiek sumažinusi darbo tempą. Susitvarkyti taip pat padeda ir su jai itin artimi žmonės – vyras ir jo mama.
„Iš tikrųjų dirbau visada, net ir per nėštumus. Esu tikra darboholikė! Žinoma, dabar darbo tempas sumažėjo. Anksčiau dirbdavau net naktimis, o dabar krūvis jau mažesnis.
Vis dėlto pavyksta padirbėti, nes man labai pasisekė su vyru ir anyta. Jie gali pabūti su vaikais, todėl turiu galimybę išvykti ir skirti laiko darbams. Vyras yra pats sau vadovas, todėl gali lanksčiau planuoti savo laiką.
Bet man labai patinka dirbti. Darbas man yra ir savotiškas laikas sau“, – pasakojo pašnekovė.
Prabilo apie santykius su vyru
Moters teigimu, vyro indėlis į judviejų atžalų auklėjimą – itin didelis. Ji neslėpė džiaugsmo, kad kasdienybės rūpesčiais gali dalintis su mylinčiu sutuoktiniu.
„Iš tikrųjų turiu nemažai pažįstamų, su kuriomis apie tai pasikalbame. Kartais pati pagalvoju, kad norėčiau daugiau laiko sau, bet kai pasiklausau kitų moterų pasakojimų, suprantu, kad neturiu kuo skųstis.
Tikrai labai pasisekė, nes dažnai girdžiu, kad moterys viską daro vienos, o vyrai nuolat dirba. Tuomet atsiranda pykčių, rutina, nesutarimų, niekas nenori keistis pareigomis. Esu prisiklausiusi labai daug tokių istorijų.
Kai svajodavau apie šeimą, visada galvodavau, kad dėl tokių dalykų net neturėtų reikėti tartis. Galbūt tomis mintimis ir prisitraukiau, kaip sakoma, primanifestavau tokį vyrą.
Visada sakau, kad mamoms, kurios vienos augina vaikus, reikėtų paminklus statyti. Tai nepaprastai sunkus darbas“, – teigė A. Biveinytė-Serbentavičienė.
Paklausta, kokia yra darnios ir ilgalaikės santuokos paslaptis, Anželika išskyrė, kad daug ką lemia vyro branda ir per gyvenimą susiformavęs požiūris.
„Manau, jeigu vyras yra subrendęs, tokių dalykų net nereikia prašyti. Pas mus niekada nebūdavo taip, kad turėčiau maldauti pagalbos. Tiesiog paklausiu, ar jis tą dieną galės pabūti namuose, ir jis atsako: „Taip, žinoma, viskas gerai.“
Nereikia nei įkalbinėti, nei prašyti. Manau, kad visa paslaptis ir slypi vyro požiūryje“, – kalbėjo ji.
Štai ko sau linki
Motinyste, mylimu darbu ir darniu šeimos gyvenimu besimėgaujanti grožio specialistė sakė ateityje linkinti sau balanso bei mokėjimo vertinti tai, ką turi.
„Labiausiai norėčiau palinkėti sau nepasiduoti, siekti savo tikslų, išlaikyti discipliną ir atrasti gyvenimo balansą. Norisi viską suderinti – šeimą, laiką sau, sportą, darbus.
Labai svarbu nustoti nuolat galvoti, kad kažko dar trūksta. Kartais atrodo, kad reikia dar to, dar ano, o iš tikrųjų reikėtų labiau džiaugtis tuo, ką jau turi. Būtent to sau ir norėčiau palinkėti – nepamiršti džiaugtis tuo, ką turiu“, – šypsojosi moteris.
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