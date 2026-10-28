Parodė, kas dėjosi Adrinos koncerte: dėmesį traukė 1 detalė

Pasirodymo akimirkos buvo paskelbtos TikTok platformoje.
Parodė, kas dėjosi Adrinos koncerte
Vaizdo įraše galima matyti Adriną, ant scenos atliekančią savo gerbėjams gerai žinomus kūrinius.
Koncertui ji pasirinko sau būdingą ekstravagantišką stilių. Moteris vilkėjo sodrios bordo spalvos odinę suknelę su drąsiais iškirpimais šonuose, kuri puikiai pabrėžė nepriekaištingą atlikėjos figūrą.
Akcentais tapo masyvios apyrankės ir išraiškingas makiažas.
Tiesa, dėmesį traukė ne tik jos sceninis įvaizdis, bet ir susirinkę žiūrovai. Socialiniuose tinkluose paviešintame vaizdo įraše užfiksuota, kaip publika vieningai dainuoja kartu su Adrina.
Atlikėjai dainuojant, susirinkusieji nė kiek neatsilieka – puikiai mokėdami kūrinio žodžius, jie garsiai traukia dainą kartu su ja bei šoka muzikos ritmu.
Primename, kad 2027 metų vasario 13 dieną Adrina pasirodys Kauno „Žalgirio“ arenoje.
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