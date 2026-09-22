Pamatę, ką ant scenos išdarinėja Adrina ir Džordana Butkutė, puolė komentuoti: „Buvo...“

Vaizdo įrašas buvo paviešintas TikTok platformoje.
Plinta vaizdo įrašas
Ten dainininkės užfiksuotos energingai atliekančios Dž. Butkutės dainą, pavadinimu „Tavęs ieškojo mama“.
Scenoje jos išties negailėjo geros nuotaikos – šoko ir dainavo atiduodamos susirinkusiai publikai visas jėgas.
@adrijanaadrina123_ ♬ Originalus garsas - adrina ♥️
Toks jų pasirodymas neprasprūdo pro akis socialinio tinklo vartotojams, kurie nesusilaikė nuo gražių komentarų atlikėjoms bei pastebėjo jų panašumą. Žmonės rašė:
- „Dvi divos. Nuostabu.“
- „Divų divos. Buvo gražu.“
- „Džordana ir Adrina – kažkuo labai panašios.“
- „Super.“
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