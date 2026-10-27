Paviešino, kas dėjosi Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės koncerte: žmonės puolė filmuoti

„TikTok“ paviešintame įraše matyti, kas vyko atlikėjų pasirodymo metu.
Plinta vaizdo įrašas
Koncerto metu moterys netikėtai sulaukė prie jų prisijungusio gerbėjo – vyras užlipo ant scenos ir ėmė demonstruoti energingus šokio judesius.
Panašu, kad scenoje jis jautėsi kaip žuvis vandenyje – drąsiai šoko prieš susirinkusią publiką ir nevengė dėmesio.
@liudmilamiklis ♬ оригинальный звук - liudmilamiklis
Koncertą stebėję gerbėjai neliko abejingi netikėtam pasirodymui – išvydę scenoje šokantį vyrą, daugelis puolė traukti telefonus ir filmuoti šią smagią akimirką.