Oksana Pikul viešumoje traukė dėmesį: pasirodė su perregimomis kelnėmis

Koncerto akimirkomis gerbėjai dalijosi TikTok platformoje.
Pasirodė su seksualiais įvaizdžiais
Prieš susirinkusiuosius pasirodžiusios grupės narės nestokojo energijos, geros nuotaikos ir užsivedimo.
Tiesa, akį traukė ir ryškus jų sceninis įvaizdis.
Atlikėjos vilkėjo žėrinčius korsetus, kurie pabrėžė nepriekaištingas figūras. Prie jų priderino ne mažiau akį traukiančią detalę – perregimas platėjančias kelnes.
@www.tiktok.comdarius13 ♬ Originalus garsas - Darius Trupinys
Akcentu tapo ir kaspinai ant kaklo bei prie įvaizdžio derantys aukštakulniai.
Primename, kad neseniai Oksana dalyvavo tv3.lt laidoje „Pasikalbėkim“ su Renata Šakalyte-Jakovleva. Visą laidos epizodą galite pamatyti straipsnio pradžioje.
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