Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Oksana Pikul viešumoje traukė dėmesį: pasirodė su perregimomis kelnėmis

2026-10-26 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 17:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neseniai vykęs grupės „Pupytės“ koncertas sulaukė dėmesio socialiniuose tinkluose. Koncerto akimirkomis dalijasi gerbėjai, o vaizdo įrašuose dėmesį traukė ne tik Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės energija ant scenos, bet ir seksuali apranga.

Neseniai vykęs grupės „Pupytės“ koncertas sulaukė dėmesio socialiniuose tinkluose. Koncerto akimirkomis dalijasi gerbėjai, o vaizdo įrašuose dėmesį traukė ne tik Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės energija ant scenos, bet ir seksuali apranga.

REKLAMA
3

Koncerto akimirkomis gerbėjai dalijosi TikTok platformoje.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ – Oksana Pikul

Pasirodė su seksualiais įvaizdžiais

Prieš susirinkusiuosius pasirodžiusios grupės narės nestokojo energijos, geros nuotaikos ir užsivedimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, akį traukė ir ryškus jų sceninis įvaizdis.

Atlikėjos vilkėjo žėrinčius korsetus, kurie pabrėžė nepriekaištingas figūras. Prie jų priderino ne mažiau akį traukiančią detalę – perregimas platėjančias kelnes.

REKLAMA
REKLAMA

@www.tiktok.comdarius13

♬ Originalus garsas - Darius Trupinys

Akcentu tapo ir kaspinai ant kaklo bei prie įvaizdžio derantys aukštakulniai.

Primename, kad neseniai Oksana dalyvavo tv3.lt laidoje „Pasikalbėkim“ su Renata Šakalyte-Jakovleva. Visą laidos epizodą galite pamatyti straipsnio pradžioje.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų