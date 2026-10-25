Paviešinta, kas dėjosi ant scenos Radži ir Agnės koncerte: 1 detalės sunku nepastebėti

Radži ir Agnės koncerte apsilankiusi gerbėja „TikTok“ platformoje pasidalijo akimirka iš koncerto.
Plinta vaizdo įrašas
Vaizdo įraše matyti, kaip juodu kartu scenoje atlieka kūrinį.
Nors Agnės ir Radži santykiuose būta įvairių etapų, šiame vaizdelyje dėmesį itin traukia jų šiltas ryšys.
Pasirodymo metu juodu nevengia vienas prie kito prisiglausti, apsikabinti.
Akivaizdu, kad toks Agnės ir Radži pasirodymas patiko gerbėjams – komentaruose pasipylė reakcijos.
„Agne, vau!!!“ – rašė gerbėja.
„Abu super!“ – antrino kita.
„Gražu“, – pridūrė trečia.
@nenugaliama ♬ Originalus garsas - NENUGALIMA