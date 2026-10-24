„Double Dunk“: pakilimo takas „Žalgiriui“, Evanso sugrįžimas ir „Joventut“ įsigijęs Motiejūnas

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Šiame epizode aptartas Kauno „Žalgiris“ laimėjimas, Keenano Evanso sugrįžimas, Badalonos „Joventut“ įsigijimas, Stambulo ir Belgrado derbiai, tritaškių vakarėlį surengęs Madrido „Real“, trenerių kibirkštys mače tarp Tel Avivo „Hapoel“ ir Bolonijos „Virtus“, užtikrintos Dubajaus „Dubai“ ir Valensijos „Valencia“ pergalės, Tado Sedekerskio trauma ir netikėtai geras baskų pasirodymas Atėnuose, tragiškos Milano „Armani Olimpia“ rotacijos ir Šarūno Jasikevičiaus nugvelbta pergalė prieš Pirėjo „Olympiacos“.
00:00 – pakilimo takas „Žalgiriui“
18:00 – K.Evanso sugrįžimas
22:30 – „Joventut“ įsigijęs P.Motiejūnas
27:18 – D.Itoudžio ir A.Mumbru kibirkštys
33:50 – Stambulo derbis
39:10 – užtikrinta „Dubai“ pergalė
44:20 – tritaškių vakarėlį užkūręs „Real“
49:28 – T.Sedekerskio trauma ir netikėtai geras mačas
57:14 – tragiškos G.Poetos rotacijos
1:01:50 – dramatiškas Belgrado derbis
1:08:07 – Šaro pavogė pergalę
1:16:30 – „Valencia“ neturėjo problemų
1:18:40 – dvigubos savaitės spėjimai
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