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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į Italiją išvykęs Radži parodė, kur apsistojo: nakvynės kaina stebina

2026-10-24 12:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 12:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininkas Radži Aleksandrovičius leidosi į kelionę po Italiją. Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo vaizdo įrašu iš savo viešbučio kambario ir neslėpė džiaugsmo dėl atsiveriančio vaizdo.

Dainininkas Radži Aleksandrovičius leidosi į kelionę po Italiją. Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo vaizdo įrašu iš savo viešbučio kambario ir neslėpė džiaugsmo dėl atsiveriančio vaizdo.

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Paaiškėjo, kad atlikėjas apsistojo Katanijos mieste, Sicilijos saloje, esančiame viešbutyje „Hotel Centrale Europa“.

„Na va, brangieji, štai mano kambarys, pažiūrėkime. Čia pats Katanijos centras. Pažiūrėkite per langą, kokia aikštė, fontanas, bokštai. Super“, – socialiniame tinkle kambarį apžvelgė Radži. 

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Viešbutis – priešais vieną žymiausių Katanijos aikščių

„Hotel Centrale Europa“ – dviejų žvaigždučių viešbutis, įrengtas istoriniame pastate, tiesiai priešais Piazza Duomo aikštę.

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Pro langus atsiveria vaizdas į miesto širdį – aikštę, Katanijos katedrą ir Dramblių fontaną. Pastarasis yra vienas žinomiausių miesto simbolių. Viešbučio vieta itin patogi keliautojams, norintiems apžiūrėti pagrindines lankytinas vietas pėsčiomis.

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Netoliese taip pat yra tradicinis žuvų turgus, romėnų teatras ir Ursino pilis. Dėl tokios vietos svečiams nereikia daug laiko skirti kelionėms po miestą – daugelį objektų galima pasiekti vaikštant.

Viešbutyje siūlomi kelių tipų kambariai – nuo vienviečių iki šeimoms ar didesnėms grupėms skirtų keturviečių. Kambariuose yra atskiri vonios kambariai, oro kondicionieriai, nemokamas belaidis internetas, o dalis kambarių turi balkonus ir atsiveriantį vaizdą į aikštę.

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Stebina tai, kad nors vaizdai per langą išties žavūs, nakvynės kaina nesikandžioja. 

Booking.com duomenimis, „Hotel Centrale Europa“ vienviečio kambario kaina siekia apie 58 eurus už naktį, dviviečio – 96 eurus. Visgi galutinė suma priklauso nuo pasirinktos datos, kambario tipo ir papildomų mokesčių.

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