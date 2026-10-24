Du amerikiečiai karaliavo Eurolygos 7-ojo turo naudingumo įskaitoje

Tel Avivo „Hapoel“ aukštaūgis Zachas LeDay‘us ir Valensijos „Valencia“ įžaidėjas T.J.Shortsas surinko po 33 naudingumo balus, o jų komandos pasiekė pergales.
3–4 pozicijos pasidalino „Valencia“ gynėjas Armoni Brooksas ir Dubajaus „Dubai“ centras Mfiondu Kabengele, surinkę po 29 balus. 5–8 vietose liko po 28 balus surinkę „Dubai“ prancūzas Elie Okobo, Madrido „Real“ įžaidėjas Facundo Campazzo, Atėnų „Panathinaikos“ centras Mathiasas Lessortas ir Belgrado „Partizan“ lyderis Carlikas Jonesas.
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