Viena baisiausių naktų pajūryje: tragiškai žuvus mamai ir dukrai greitoji ištarė: „Nebevarkit“

Liudininkai nufilmavo tvenkinyje nuskendusį automobilį, ant kranto – žmogaus kūnas. Jis – keturmetės mergaitės. 25-erių negyvą jos mamą jau išsivežė laidojimo biuro darbuotojai. Mašiną gelbėtojai traukė į krantą.
Kaip jau skelbėme, šiurpi nelaimė įvyko naktį poilsiavietėje prie Misgirių kaimo Klaipėdos rajone. Čia vyko automobilių festivalis. Sugalvojęs iš jo pusę dviejų nakties išsivežti savo šeimą, vyriškis žvyrkelio posūkyje nesuvaldė automobilio, rėžėsi į medį ir apvirto į šalia esantį tvenkinį. Vairuotojas pats išlindo iš automobilio ir atsiyrė į krantą.
„Mačiau, mašina stovėjo aukštyn ratais apvirtusi vandenyje. Ratai kyšojo ir dar šviesos degė. Ir palink vyriškis vienas ir šaukė, kad čia mano šeima, viduje yra vaikas ir žmona“, – tuo metu pasakojo nelaimę matęs Statys.
Į nelaimės vietą subėgo daug renginio dalyvių, kol vieni kvietė pagalbą, kiti patys šoko į tvenkinį ir plikomis rankomis atvertė automobilį.
„Bandė ištraukti iš automobilio, bet nepavyko, apvertė ant ratų, bet vandenyje. Ištraukė per liuką moterį ir vaiką ir bandė gaivinti. Bandė gaivinti, bet nepavyko. – Patys žmonės? – Žmonės. Nes greitoji atvažiavo už 40-50 minučių. Pirma atvažiavo gaisrinė ir pradėjo gaivinti, paskui policija, o greitoji atvažiavo iš viso jau… Kai atvažiavo greitoji, pasakė, viskas jau nebevarkit, viskas, konstatavo mirtį“, – nurodė Stasys.
Policininkai patikrino ir 26-erių vairuotojo blaivumą. Pirmu bandymu jis įpūtė kiek mažiau, o štai antru net dvi su puse promilės. Tai rodo, kad vyriškis tik girtėjo. Pareigūnai savo šeimą galimai pražudžiusį girtą vyrą uždarė į areštinę. Jam grėsė aštuoneri metai kalėjimo.
„O matėsi, kad jis neblaivus? – Matėsi, akivaizdžiai. – Iš ko? – Iš orientacijos ir taip palei judesius. Prie žmones net nėjo, kai ištraukė, vaikui tai pūtė orą“, – tuo metu sakė pašnekovas.
Ir tai buvo ne vienintelė tragedija pajūryje. Tą pačią naktį magistralėje, ties Kuliškių kaimu, motociklu „Suzuki“ važiuodamas Kauno link 23-ejų jaunuolis pasivijo kitą, taip pat „Suzuki“ vairuojantį 22-ejų motociklininką, ir jį kliudė.
„Ir atsitrenkęs į kelio aitvarus apvirto. Skiriamojoje juostoje. Ir, deja, šio eismo įvykio metu 23 metų vaikinas žuvo. Su kolegomis net buvom apsidžiaugę, kad labai ramios mūsų šventės. Tačiau, deja, ši naktis buvo tikrai labai skausminga“, – tuo metu nurodė Klaipėdos apskrities policijos atstovė.
Na, o pačioje Klaipėdoje pareigūnai aptiko papjautą 62-ejų vyriškį. Beveik 4 promiles pripūtęs įtariamasis buvo sulaikytas. Visų, net keturių, per naktį mirčių pareikalavusių įvykių aplinkybes aiškinosi policija ir tyrėjai.
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