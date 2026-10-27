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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Irane sulaikytų lietuvių – naujausia informacija: ieškoma būdų jas pasiekti

2026-10-27 13:44 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 13:44
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Užsienio reikalų ministerija (URM) sieks, kad kitos Europos Sąjungos (ES) šalies konsulinis pareigūnas nuvyktų aplankyti Irane sulaikytų Lietuvos piliečių, sako URM kanclerė Aistė Stakėnienė.

Irane dingo lietuvės Daiva Zakažauskaitė ir Erika Šlimaitė (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (9)

Užsienio reikalų ministerija (URM) sieks, kad kitos Europos Sąjungos (ES) šalies konsulinis pareigūnas nuvyktų aplankyti Irane sulaikytų Lietuvos piliečių, sako URM kanclerė Aistė Stakėnienė.

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„Neturėjome dar kontakto kol kas su pilietėmis, bet siekiame, kad būtų kuo greičiau“, – antradienį žurnalistams sakė A. Stakėnienė, komentuodama URM gautą informaciją apie moterų sulaikymą.

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Pasak jos, konsulinio vizito metu būtų siekiama išsiaiškinti moterų laikymo sąlygas, sveikatos būklę, ar joms suteikta teisinė pagalba, vertimo paslaugos ir ar reikalingi medikamentai.

„Galvojame, kas artima galėtų tai daryti, tai vis tiek tikriausiai bus Europos Sąjungos šalies konsulinis pareigūnas. Ne Lietuvos garbės konsulas šiuo atveju“, – teigė URM kanclerė.

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A. Stakėnienė pabrėžė, kad konsulinės pagalbos galimybės Irane yra itin ribotos, todėl padėti Lietuvos pilietėms nebus lengva.

„Tikrai nebus lengva, bet mes dedame visas pastangas, kad Lietuvos pilietės atsirastų čia pas mus Lietuvoje“, – sakė ji.

URM kanclerė taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos rekomendacijas keliautojams. Iranas patenka tarp dešimties valstybių, į kurias Lietuvos piliečiams rekomenduojama nevykti, o jau esantiems šalyje – nedelsiant išvykti. Pasak jos, Vakarų šalių piliečiams Irane kyla didesnis pavojus nei kitų valstybių piliečiams.

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Antradienį URM pranešė gavusi oficialios informacijos iš Irano apie Lietuvos piliečių sulaikymą. Anksčiau A. Stakėnienė LRT radijui teigė, kad kol kas nėra žinoma, dėl kokių priežasčių moterys galėjo būti sulaikytos.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

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Jokio kontakto nuo spalio 11 dienos

ELTA primena, kad praėjusią savaitę policija paskelbė dviejų galimai be žinios Irane dingusių lietuvių paiešką.

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas nurodė, kad ieškomos moterys – Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.). Jos spalio 7 dieną iš Lietuvos skrido į Turkiją, o iš jos – į Iraną.

Moterų artimieji su jomis negalėjo susisiekti nuo spalio 11 dienos.

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