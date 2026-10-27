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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM gavo patvirtinimą: Irane dingusios lietuvės – sulaikytos

2026-10-27 09:19 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
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2026-10-27 09:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau 2 savaitės, kaip Irane dingo lietuvės Daiva Zakažauskaitė ir Erika Šlimaitė. Užsienio reikalų ministerija (URM) antradienį patvirtino, kad sostinės policijos ieškomos dvi Lietuvos pilietės sulaikytos Irane, joms siekiama suteikti konsulinę pagalbą.

Jau 2 savaitės, kaip Irane dingo lietuvės Daiva Zakažauskaitė ir Erika Šlimaitė. Užsienio reikalų ministerija (URM) antradienį patvirtino, kad sostinės policijos ieškomos dvi Lietuvos pilietės sulaikytos Irane, joms siekiama suteikti konsulinę pagalbą.

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„Užsienio reikalų ministerija spalio 26 dieną gavo oficialios informacijos iš Irano apie Lietuvos Respublikos piliečių sulaikymą“, – BNS pateiktame komentare nurodė ministerija.

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Ji pažymėjo negalinti teikti informacijos apie sulaikymo aplinkybes, bet siekianti „sudaryti sąlygas suteikti sulaikytiems asmenims reikalingą konsulinę pagalbą“.

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URM taip pat pakartojo rekomendaciją Lietuvos piliečiams nevykti į Iraną, o tiems, kurie šiuo metu yra šioje šalyje, – nedelsiant iš jos išvykti.

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(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irane dingo dvi lietuvės - socialiniuose tinkluose užfiksuotos paskutinės akimirkos

Artimieji negali susisiekti nuo spalio 11 d.

Kaip rašė BNS, Vilniaus apskrities policija praėjusią savaitę paskelbė ieškanti spalio pirmoje pusėje į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskridusių moterų, gimusių 1992 ir 1983 metais.

Artimieji su turistiniais tikslais išvykusiomis moterimis negali susisiekti nuo spalio 11 dienos – jų mobiliojo ryšio telefonai išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, nepasiekiamos kitais būdais.

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Dėl ko jos galėjo būti suimtos?

Viešoje erdvėje pasklido daugybė versijų, dėl ko lietuvės gali būti sulaikytos. Irane sulaikytos Daivos sesuo Rūta Korsakienė pasakojo, kad gidė minėjo, jog jos esą gali būti sulaikytos dėl savo elgesio ar kažkokių veiksmų.

„Tai yra labai abejotina, nes pasakymas dėl netinkamų priežasčių yra labai abstraktus. Čia gali būti bet kas, net pasižiūrėjimas į kitą pusę, tai nebūtinai traktuojama, kaip skaros nedėvėjimas ar karinių objektų fotografavimas su dronu, kurio jos net neturėjo, nes buvo net ir tokios spekuliacijos, tai tikrai ne.

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Tas pasakymas, dėl netinkamo elgesio, yra labai abstraktus ir gali bet kaip spekuliuoti, čia nėra tas pats, kad jos padarė kažkokį nusižengimą. 

Kita vertus, jos buvo dviese, tai mes nežinom, kas ten iš tikrųjų įvyko, todėl gidės pasakymas yra labai abstraktus, ypač, kai ji teigia, kad daugiau nieko nežino, tai vėl kelia klausimų“, – sako ji.

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Taip pat R. Korsakienė pasakoja, kad gidė, bendraudama su merginų šeimomis, išsisukinėja nuo tiesioginių klausimų.

„Jeigu yra konkretus klausimas, tai ji kažkaip bando jį išversti į kitą pusę, kad ji irgi aplinkybių auka, ją irgi suėmė, nors ji kaip ir nekalta, bet ją irgi tardė, buvo uždaryta ir pan, kad neva ją irgi reikėtų užjausti, o mes čia ją kamantinėjame ir tardome“, – pasakoja Daivos sesuo.

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Vis dėlto smerkiantiems merginas dėl kelionės pasirinkimo, Daivos sesuo sako, kad...

„Visų pirma sakyčiau, kad kas nekaltas, tegul meta akmenį. Siūlau pasižiūrėti į ankstesnes situacijas, kai buvo Dubajuje ar Izraelyje tam tikri neramumai, ir vis tiek ten vyko atostogauti šimtai turistų, po to buvo pagalbos skambučiai ir žinutės, kodėl jų niekas negelbėja, kai vyksta karas.

Kitas dalykas, tikiu, kad mano sesė su drauge įvertino šitą kelionę, įsivertino riziką, tikrai nenorėjo nieko pažeisti. O vyko tik dėl to, kad ji mėgsta tokias šalis, mėgsta tokio pobūdžio kelionės, susipažinti su visai kitokia kultūra, negu mes įpratę keliaujant po standartines šalis“, – sako R. Korsakienė.

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