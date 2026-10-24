Garsus Lietuvos keliautojas susisiekė su Irane dingusių lietuvių gide: sužinojo, kodėl buvo sulaikytos

D. Pankevičius su 15min pasidalijo, ką pavyko išsiaiškinti iš lietuves lydėjusios gidės.
Kaip pasakojo D. Pankevičius, gidės teigimu, Daiva ir Erika buvo sulaikytos dėl jų pačių veiksmų bei elgesio keliaujant po Iraną.
„Sulaikymo metu tiek gidė, tiek dvi lietuvės buvo laikomos kartu – viešbutyje. Su jomis buvo gerai elgiamasi, buvo saugu, niekas sveikata nesiskundė. Jos visos trys kartu gaminosi maistą, žaidė žaidimus, stengėsi palaikyti gerą atmosferą“, – iš gidės gauta informacija pasidalijo D. Pankevičius.
Teigiama, kad gidė po trijų dienų nuo lietuvių buvo atskirta ir daugiau nieko apie jas nežino.
Ryšio su lietuvėmis nėra nuo spalio 11 dienos
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM) nurodė, kad žino apie galimą Lietuvos Respublikos piliečių dingimo Irane atvejį, tačiau oficialios informacijos apie jį ministerija nėra gavusi.
„Ministerija visais turimais kanalais aktyviai aiškinasi šio atvejo aplinkybes, siekia gauti oficialią informaciją ir išnaudos visas turimas galimybes, kad Lietuvos pilietėms būtų suteikta reikalinga pagalba.
Primename, kad Užsienio reikalų ministerija primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams atsisakyti kelionių į Iraną, o ten esantiems – kuo skubiau išvykti iš šalies“, – įspėja URM.
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate gauti pareiškimai, kad šių metų spalio 7 d. iš Lietuvos į Turkiją, o iš jos – į Iraną išskrido dvi moterys: Daiva Zakažauskaitė (gim. 1992 m.) ir Erika Šlimaitė (gim. 1983 m.).
Nuo spalio 11 d. moterų artimieji negali su jomis susisiekti: jų mobiliojo ryšio telefonai yra išjungti, jos neprisijungia prie socialinių tinklų, o susisiekti kitais būdais nepavyksta.
Asmenis, žinančius šių moterų buvimo vietą ar turinčius reikšmingos informacijos tyrimui, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Jovitą Morozovienę, tel. +370 700 56556, mob. +370 670 21248, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
O gentainiai ašaroja ir šokdina visas tarnybas. Apsidirbot, išsilaižykit patys, prie ko čia URM ir kitos tarnybos. Lyg jos neturėtų rimtų reikalų