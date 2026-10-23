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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV ambasadorius: smūgiai Iranui gali būti suduoti jau šį savaitgalį

2026-10-23 23:04 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-23 23:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jungtinės Amerikos Valstijos gali smogti Iranui jau šį savaitgalį, penktadienį pareiškė JAV ambasadorius, Vašingtonui ir Izraeliui vis griežčiau grasinant Teheranui.

Iranas (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (10)

Jungtinės Amerikos Valstijos gali smogti Iranui jau šį savaitgalį, penktadienį pareiškė JAV ambasadorius, Vašingtonui ir Izraeliui vis griežčiau grasinant Teheranui.

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„Ar smūgis gali būti surengtas šį savaitgalį? Be abejo“, – atsakydamas į Izraelio kariuomenės radijo klausimą sakė JAV ambasadorius Turkijoje ir už Sirijos klausimus atsakingas pareigūnas Tomas Barrackas, tiesiogiai nedalyvaujantis sprendžiant Irano problemą.

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Trumpo pozicija

Pasak jo, prezidento Donaldo Trumpo pozicija labai aiški – jis pasirengęs susitarti ir derybos vyksta jau daugybę mėnesių.

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Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, kurio antradienį laukia rinkimai, pastarosiomis dienomis ne kartą žadėjo nuversti Irano teokratinį režimą. Nuo praėjusių metų prieš Iraną jau buvo surengtos dvi didelio masto bombardavimo kampanijos.

D. Trumpas taip pat leido suprasti esantis pasirengęs atnaujinti smūgius Iranui,  diplomatinei aklavietei tęsiantis, nors anksčiau teigė, kad tai neįvyks iki JAV Kongreso rinkimų lapkričio 3 dieną.

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