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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina vis dar laukia: „Starlink“ apribojimai nepanaikinti

2026-10-23 17:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 17:01
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Ukrainos vyriausiasis diplomatas JAV pareiškė, kad „Starlink“ apribojimai vis dar galioja.  Praėjusią savaitę įvesti greičio apribojimai paralyžiavo Ukrainos greitus puolamuosius dronus ir oro gynybos perėmimo sistemas, todėl misijos žlugo, o nuostoliai buvo dideli, rašo „Sky News“.

Po Ukrainos kariuomenę sukrėtusių „Starlink“ ryšio apribojimų – svarbi žinia (nuotr. Telegram)
GALERIJA (5)

Ukrainos vyriausiasis diplomatas JAV pareiškė, kad „Starlink“ apribojimai vis dar galioja.  Praėjusią savaitę įvesti greičio apribojimai paralyžiavo Ukrainos greitus puolamuosius dronus ir oro gynybos perėmimo sistemas, todėl misijos žlugo, o nuostoliai buvo dideli, rašo „Sky News“.

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D. Trumpas tvirtino, kad visiška prieiga buvo atkurta, tačiau vėliau keli šaltiniai nurodė, kad taip nėra.

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Panašu, kad tai dabar patvirtino Ukrainos pasiuntinys Vašingtone Denysas Sienikas, pareiškęs, jog „Starshield“ ir „Starlink“ apribojimai tebėra taikomi.

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Ukrainai svarbi kiekviena diena, nes svarbi kiekvieno ukrainiečio gyvybė“, – sakė jis.

„Mūsų žmonės laukia gerų žinių, tikėdamiesi, kad apribojimai bus panaikinti ir mūsų gynėjai turės reikiamų pajėgumų gyvybėms apsaugoti. Deja, šiandien niekas nepasikeitė. Mes ir toliau laukiame.“

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Tai įvyko po pranešimų, kad D. Trumpas paskambino E. Muskui ir nurodė atkurti Ukrainos prieigą prie sistemos. Dabar kyla tam tikra sumaištis dėl to, kokie pokalbiai iš tikrųjų vyko, o viešojoje erdvėje svarstoma, ar šis klausimas netapo užkulisinio nesutarimo objektu.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Evakuacija Maskvoje

Abejojama įvykių eiga

Sent Endriuso universiteto strateginių studijų profesorius Phillipsas P. O'Brienas suabejojo pranešimais apie įvykių eigą.

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„Mintis, kad E. Muskas tiesiog ignoravo D. Trumpą, kai prezidentas jam paskambino ir liepė grąžinti „Starlink“ Ukrainai, švelniai tariant, neįprasta“, – rašė jis įraše internete.

Ir pridūrė: „Vienintelis šaltinis, teigiantis, kad D. Trumpas paskambino ir pateikė tokį prašymą, yra neįvardytas Baltųjų rūmų šaltinis. Tai gali būti tiesiog politiniai žaidimai.“

Kiti komentatoriai spėjo, kad D. Sieniko pareiškimas reiškia, jog E. Muskas arba ignoravo D. Trumpo prašymą, arba toks pokalbis apskritai neįvyko.

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