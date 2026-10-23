Ukraina vis dar laukia: „Starlink“ apribojimai nepanaikinti

D. Trumpas tvirtino, kad visiška prieiga buvo atkurta, tačiau vėliau keli šaltiniai nurodė, kad taip nėra.
Panašu, kad tai dabar patvirtino Ukrainos pasiuntinys Vašingtone Denysas Sienikas, pareiškęs, jog „Starshield“ ir „Starlink“ apribojimai tebėra taikomi.
„Ukrainai svarbi kiekviena diena, nes svarbi kiekvieno ukrainiečio gyvybė“, – sakė jis.
„Mūsų žmonės laukia gerų žinių, tikėdamiesi, kad apribojimai bus panaikinti ir mūsų gynėjai turės reikiamų pajėgumų gyvybėms apsaugoti. Deja, šiandien niekas nepasikeitė. Mes ir toliau laukiame.“
Tai įvyko po pranešimų, kad D. Trumpas paskambino E. Muskui ir nurodė atkurti Ukrainos prieigą prie sistemos. Dabar kyla tam tikra sumaištis dėl to, kokie pokalbiai iš tikrųjų vyko, o viešojoje erdvėje svarstoma, ar šis klausimas netapo užkulisinio nesutarimo objektu.
Abejojama įvykių eiga
Sent Endriuso universiteto strateginių studijų profesorius Phillipsas P. O'Brienas suabejojo pranešimais apie įvykių eigą.
„Mintis, kad E. Muskas tiesiog ignoravo D. Trumpą, kai prezidentas jam paskambino ir liepė grąžinti „Starlink“ Ukrainai, švelniai tariant, neįprasta“, – rašė jis įraše internete.
Ir pridūrė: „Vienintelis šaltinis, teigiantis, kad D. Trumpas paskambino ir pateikė tokį prašymą, yra neįvardytas Baltųjų rūmų šaltinis. Tai gali būti tiesiog politiniai žaidimai.“
Kiti komentatoriai spėjo, kad D. Sieniko pareiškimas reiškia, jog E. Muskas arba ignoravo D. Trumpo prašymą, arba toks pokalbis apskritai neįvyko.
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