Rusijos universitetuose – ne tik studijos: studentai gamina dronus karui Ukrainoje

Leidinio „Vot Tak“ tyrimo duomenimis, mažiausiai 40 civilinių švietimo įstaigų visoje Rusijoje dalyvauja projektuose, susijusiuose su kovinių dronų ir kitos Ukrainos mūšio lauke naudojamos įrangos gamyba.
Šioje veikloje dalyvauja universitetų, technikos kolegijų ir profesinių mokyklų studentai bei moksleiviai. Pasak leidinio, tai rodo vis didesnį Rusijos švietimo sistemos įtraukimą į šalies karo veiksmus.
Tarp šioje programoje dalyvaujančių įstaigų yra technikos kolegijų, žemės ūkio mokyklų ir net kepykla. Leidinio „Vot Tak“ atliktas tyrimas atskleidė, kad joje dalyvauja 33 universitetai, penkios kolegijos ir dvi technikos mokyklos.
Viena iš tyrime minimų įstaigų – A. F. Veprevo technikos mokykla Sibire esančio Krasnojarsko krašto Nazarovo mieste. Šioje žemės ūkio mokykloje Ukrainos frontui gaminami dronai su tiesioginio vaizdo perdavimo (FPV) funkcija.
Vienas studentas, Nikita Kazakevičius, sakė, kad savanorių netrūksta, nes už šią veiklą jie gauna geresnius pažymius ir būna atleidžiami nuo dalies pamokų. Pasak jo, programoje dalyvauja daugiau kaip dešimt jo kurso studentų.
N. Kazakevičiaus teigimu, komponentai į mokyklą pristatomi „tarsi konstruktoriaus rinkinys“, o dronui surinkti prireikia maždaug pusvalandžio. Vėliau orlaiviai išbandomi mokyklos sporto salėje.
„Vot Tak“ citavo vienos politechnikos mokyklos direktorių, kuris teigė, kad studentai dažnai savanoriškai imasi šio darbo, nes „jaučia pašaukimą, entuziazmą ir nori prisidėti“.
N. Kazakevičius sakė, kad jam svarbu „padėti mūsų kariams“, nes kare žuvo jo dėdė ir keli pažįstami, įskaitant geriausią draugą.
„Vot Tak“ rašė, kad kai kurie studentai ne tik dalyvauja gamybos procese, bet ir vykdo mokslinių tyrimų bei technologijų plėtros projektus kartu su kai kuriuose universitetuose įsteigtais dronų konstravimo biurais.
Griežtos slaptumo priemonės
Darbai vykdomi laikantis griežto slaptumo, o studentai ir darbuotojai perspėjami viešai nekalbėti apie dronų gamybą. Vienas dalyvis prisiminė net sulaukęs labai konkretaus grasinimo.
„Tik pabandyk parodyti savo suknistą veidą – iškaršime tau kailį“, – cituodamas jo žodžius pranešė „Vot Tak“.
Tačiau, pasak leidinio „Vot Tak“, mokyklos ir kolegijos nėra formaliai pavaldžios gynybos sektoriui. Vietoj to veikia sistema, kurioje civilinės mokymo įstaigos bendradarbiauja su gamintojais, mokslinių tyrimų centrais ir valstybės remiamomis iniciatyvomis. Taip studentai, formaliai dalyvaudami civilinėse švietimo programose, gali prisidėti prie karinės paskirties projektų.
Tarpininkas tarp kariuomenės ir švietimo sektoriaus yra Visos Rusijos liaudies frontas – 2011 m. Vladimiro Putino įkurta politinio pobūdžio organizacija, kurios tikslas buvo išplėsti paramą jo vykdomai politikai.
Liaudies frontas pateikia informaciją apie tai, kokios įrangos ar komponentų reikia konkretiems kariniams daliniams, o vėliau pristato pagamintus gaminius į frontą. Organizacija taip pat pateikia vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip naudojami dronai, kad studentai galėtų pamatyti savo darbo rezultatus.
Viename tokiame vaizdo įraše buvo matyti, kaip dronas kamikadzė sunaikina pastatą. Įrašo prieraše teigiama, kad „Rusijos kariai Chersono srityje galingu FPV dronu kamikadze, gabenančiu du kilogramus sprogmenų, sunaikina pašiūrę, kurioje buvo Ukrainos karių“.
Vienas iš šį droną gaminusių studentų sakė, kad pamatęs vaizdo įrašą pajuto „tam tikrą šilumą“, nes suprato padedantis Rusijos kariuomenei.
„Puiku, kad tai pagaminome savo mokykloje“, – sakė jis.
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