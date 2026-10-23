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TV3 naujienos > Užsienis

DIENOS PJŪVIS. Spąstai ar taika: ko iš tikrųjų siekia Kremlius?

2026-10-23 14:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 14:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijos karas prieš Ukrainą toliau tęsiasi, o tarptautinėje erdvėje vis dažniau skamba svarstymai apie galimas taikos derybas. Viena pusė akcentuoja, kad Kremlius taikos pareiškimais siekia tik laimėti laiko, susilpninti Vakarų paramą ir įtvirtinti užgrobtų teritorijų kontrolę. Kiti pabrėžia diplomatinio kanalo išlaikymo svarbą, ieškant būdų sustabdyti karinį konfliktą. Dėl to kyla esminis klausimas: ar bet kokios derybos su Rusija yra įmanomos?

Rusijos karas prieš Ukrainą toliau tęsiasi, o tarptautinėje erdvėje vis dažniau skamba svarstymai apie galimas taikos derybas. Viena pusė akcentuoja, kad Kremlius taikos pareiškimais siekia tik laimėti laiko, susilpninti Vakarų paramą ir įtvirtinti užgrobtų teritorijų kontrolę. Kiti pabrėžia diplomatinio kanalo išlaikymo svarbą, ieškant būdų sustabdyti karinį konfliktą. Dėl to kyla esminis klausimas: ar bet kokios derybos su Rusija yra įmanomos?

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Apie Kremliaus strateginius tikslus, derybų užkulisius ir Lietuvos bei Vakarų saugumo iššūkius diskutuoja Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala ir Lietuvos ambasadorius Švedijoje, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

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