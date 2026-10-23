DIENOS PJŪVIS. Spąstai ar taika: ko iš tikrųjų siekia Kremlius?

Apie Kremliaus strateginius tikslus, derybų užkulisius ir Lietuvos bei Vakarų saugumo iššūkius diskutuoja Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala ir Lietuvos ambasadorius Švedijoje, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
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