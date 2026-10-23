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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis telefonu kalbėjosi su Trumpo pasiuntiniais: atskleidė, kada gali įvykti trišalės derybos

2026-10-23 18:08 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 18:08
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su specialiaisiais JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Šalys aptarė trišalio susitikimo dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo galimybę.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjosi su specialiaisiais JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Šalys aptarė trišalio susitikimo dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo galimybę.

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Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi V. Zelenskio nuotoliniu kreipimusi į Hudsono institutą Vašingtone.

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Pasak V. Zelenskio, jis telefonu kalbėjosi su J. Kushneriu ir S. Witkoffu.

Prezidentas pareiškė, kad JAV, Ukrainos ir Rusijos delegacijų trišalį susitikimą planuojama surengti pirmoje lapkričio pusėje.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Esame pasirengę susitikti bet kurią dieną“

„Tai reikia padaryti kuo anksčiau. Esame pasirengę susitikti bet kurią dieną, net rytoj, tačiau viskas priklauso nuo rusų“, – sakė jis.

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V. Zelenskis priminė, kad panašų susitikimą buvo planuojama surengti dar rugsėjį. Tačiau jis neįvyko, nes Rusija rado priežastį atsisakyti dalyvauti, nurodė Ukrainos vadovas.

Anksčiau „RBC-Ukraine“ rašė, kad, V. Zelenskio teigimu, JAV gali priversti Rusiją užbaigti karą prieš Ukrainą.

Taip pat tapo žinoma, kad JAV prezidentas D. Trumpas esą svarstė galimybę pasirašyti taikos susitarimą per G20 viršūnių susitikimą.

Be to, Rusija esą išreiškia pasirengimą grįžti prie derybų su Ukraina ir JAV.

Primename, kad specialusis JAV prezidento pasiuntinys S. Witkoffas per susitikimą su Rusijos vadovu V. Putinu pareiškė, jog yra prielaidų paskelbti paliaubas Ukrainoje. Į Maskvą jis atvežė atitinkamus dokumentus.

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