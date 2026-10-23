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Trumpas sulaukė negailestingos kritikos: „Jis tiesiog moraliai bankrutavęs“

2026-10-23 17:52 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-23 17:52
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Abejotinos Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui pataikaujančio JAV prezidento Donaldo Trumpo moralinės savybės yra akivaizdžios ir jau nieko nebestebina, tačiau D. Trumpas negalėtų vykdyti savo gėdingos politikos Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu, jei įtakingi Respublikonų partijos nariai nesistengtų jam įsiteikti, pamindami savo orumą ir išsižadėdami ankstesnių politinių įsitikinimų, dienraščiui „The Telegraph“ skirtoje komentaro skiltyje rašo apžvalgininkas Dominicas Lawsonas.

Donaldas Trumpas (EPA-ELTA nuotr.)
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Abejotinos Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui pataikaujančio JAV prezidento Donaldo Trumpo moralinės savybės yra akivaizdžios ir jau nieko nebestebina, tačiau D. Trumpas negalėtų vykdyti savo gėdingos politikos Rusijos ir Ukrainos atžvilgiu, jei įtakingi Respublikonų partijos nariai nesistengtų jam įsiteikti, pamindami savo orumą ir išsižadėdami ankstesnių politinių įsitikinimų, dienraščiui „The Telegraph“ skirtoje komentaro skiltyje rašo apžvalgininkas Dominicas Lawsonas.

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Pasak autoriaus, D. Trumpo moralinį bankrotą puikiai iliustruoja jo pareiškimai apie V. Putino gailestingumą Ukrainai, nuskambėję tuo metu, kai Ukrainos miestai kentė kruvinus Rusijos smūgius. Šiuos pagyrimus agresoriui lydėjo žvalgybos informacijos teikimo Ukrainai sustabdymas ir karinio palydovinio ryšio, kuriuo naudojasi Ukrainos ginkluotosios pajėgos, veikimo trikdžiai.

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„Tačiau nuolatinis D. Trumpo pataikavimas Vladimirui Putinui sulaukė besąlygiško didžiosios daugumos Respublikonų partijos narių abiejuose Kongreso rūmuose palaikymo. Nė vienas administracijos narys neišreiškė nepritarimo, jau nekalbant apie atsistatydinimą dėl tokios politikos“, – rašo apžvalgininkas.

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Kaip pavyzdį D. Lawsonas pateikia dabartinį JAV valstybės sekretorių Marco Rubio. Prieš pradėdamas eiti šias pareigas jis vadino V. Putiną grėsme Vakarų saugumui, o 2022 m. lapkritį pabrėžė paramos Ukrainai svarbą. Tačiau dabar M. Rubio kritikuoja Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį už prielaidą, kad D. Trumpo administracija gali būti susijusi su sistemos „Starshield“ veiklos ribojimu.

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D. Lawsonas taip pat mini respublikonų senatorių Lindsey Grahamą, kuris anksčiau aktyviai pasisakė už karinę pagalbą Kyjivui. Tačiau po D. Trumpo ir V. Zelenskio konflikto Baltuosiuose rūmuose 2025 m. vasarį senatorius pareiškė dar niekada taip nesididžiavęs JAV prezidentu ir nežinantis, kaip nuo šiol reikėtų bendradarbiauti su Ukraina.

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D. Lawsono nuomone, tokį respublikonų elgesį lemia baimė sulaukti D. Trumpo keršto ir noras išlikti artimiausiame prezidento aplinkos rate.

„Tokie žmonės tam tikra prasme yra dar labiau verti paniekos nei pats D. Trumpas. Juk jie žino, kuo skiriasi gėris nuo blogio. O prezidentas nėra veidmainis – jis tiesiog moraliai bankrutavęs“, – apibendrina komentaro autorius.

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Anksčiau buvo pranešta, kad buvęs JAV prezidentas Billas Clintonas griežtai sukritikavo D. Trumpą, pareikšdamas, jog šis atsisakė remti Ukrainą ir vėl ėmė artėti prie V. Putino. Pasak buvusio prezidento, D. Trumpas įgyvendino grasinimus, kuriuos buvo išsakęs dar per savo pirmąją rinkimų kampaniją. B. Clintonas taip pat piktinosi dabartinės JAV administracijos elgesiu su šalies sąjungininkais.

Apklausų duomenimis, 54 proc. amerikiečių mano, kad D. Trumpas padarė teisės pažeidimų, dėl kurių jam galėtų būti pradėta apkalta. Tokios nuomonės laikosi dauguma Demokratų partijos šalininkų ir maždaug ketvirtadalis respublikonų. Nemaža dalis respondentų taip pat įtaria D. Trumpą naudojantis prezidento pareigomis asmeniniam praturtėjimui ir pritaria, kad jo finansų ar imigracijos politikos atžvilgiu būtų pradėti tyrimai.

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