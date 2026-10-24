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Irane teismų sistemos vadovas susitiko su aukščiausiuoju lyderiu Mojtaba Khamenei

2026-10-24 22:37 / šaltinis: BNS
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2026-10-24 22:37
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Irano teismų sistemos vadovas šeštadienį surengė retą susitikimą su šalies aukščiausiuoju lyderiu Mojtaba Khamenei, kuris po paskyrimo dar nepasirodė viešumoje, pranešė teismų institucijos.

Mojtaba Khamenei (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)

Irano teismų sistemos vadovas šeštadienį surengė retą susitikimą su šalies aukščiausiuoju lyderiu Mojtaba Khamenei, kuris po paskyrimo dar nepasirodė viešumoje, pranešė teismų institucijos.

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M. Khamenei kovo mėnesį buvo pasirinktas pakeisti savo tėvą ir ilgametį valdovą ajatolą Ali Khamenei, kuris karo Artimuosiuose Rytuose pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius Teherano centre žuvo kartu su aukšto rango karo vadais, o pats M. Khamenei per tą pačią ataką esą buvo sužeistas.

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Teismų sistemos vadovas Gholamhosseinas Mohseni Ejei ir aukščiausiasis lyderis aptarė tokius klausimus kaip „visuomenės teisių užtikrinimas ir veiksminga kova su korupcija bei jos kliūtimis“, pranešė teismų sistemos interneto svetainė „Mizan Online“.

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Jie kalbėjosi apie „pastangas atgauti teises ir kompensuoti materialinę bei moralinę žalą, patirtą dėl Amerikos ir sionistų nusikaltėlių padarytų nusikaltimų“, nurodoma pranešime.

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Nuo paskyrimo jaunesnysis M. Khamenei bendravo tik rašytinėmis žinutėmis, iš kurių dalis buvo paskelbta jo ranka rašytais raštais.

Nebuvo paskelbtas joks vaizdo pranešimas, o jo susitikimo su Gh. M. Ejei laikas ir vieta nebuvo atskleisti, kaip ir anksčiau skelbtų susitikimų atveju.

Šios savaitės pradžioje Irano vyriausiasis derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas taip pat esą susitiko su aukščiausiuoju lyderiu aptarti „naujausių karo įvykių“.

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Pranešta, kad prezidentas Masoudas Pezeshkianas su M. Khamenei susitiko gegužę – tai buvo vienas pirmųjų viešai paskelbtų susitikimų su naujuoju lyderiu.

Vėliau su juo susitiko ir Ali Abdollahi, tuometinis Irano karines operacijas prižiūrinčio „Khatam al-Anbiya“ vadavietės vadovas.

A. Abdollahi vėliau buvo paskirtas Irano ginkluotųjų pajėgų štabo viršininku, išlaikydamas ir savo ankstesnes pareigas.

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