Garsi grupė atšaukė savo koncertus: dainininkas paguldytas į ligoninę

Apie netikėtus sveikatos sutrikimus pranešta šeštadienį, kai grupė ruošėsi koncertui Leipcige, Vokietijoje. Tuomet buvo paskelbta, kad dėl Ian Gillan sveikatos būklės neįvyks du suplanuoti pasirodymai Vokietijoje, rašė Mirror.
Nors gerbėjai tikėjosi, kad atlikėjas netrukus pasveiks ir dar šį mėnesį sugrįš į sceną, paaiškėjo, kad muzikantui prireiks daugiau laiko atsigauti.
Rimtas pavojus sveikatai
Naujausiame pranešime Ian Gillan atskleidė, kad gydytojai įspėjo apie rimtą pavojų jo sveikatai, jeigu jis nuspręstų tęsti koncertinį turą.
„Dėkoju už visus gražius linkėjimus ir palaikymą pastarosiomis dienomis. Tai man reiškia be galo daug. Būdamas Leipcige susidūriau su sveikatos problema, dėl kurios prireikė skubios pagalbos ligoninėje.
Tikėjausi, kad gydytojai leis man tęsti pasirodymus iki pat turo pabaigos, tačiau tai būtų susiję su labai rimta rizika.
Todėl, atsižvelgdami į mano gydytojų komandos ir vadybos rekomendacijas, nusprendėme atidėti likusius koncertus Europoje ir Jungtinėje Karalystėje iki atskiro pranešimo. Labai atsiprašau už visus nepatogumus, kuriuos tai gali sukelti, tačiau toks sprendimas yra geriausias visiems“, – socialiniuose tinkluose rašė Ian Gillan.
Dėl netikėtų sveikatos problemų atidėti penki grupės koncertai Jungtinėje Karalystėje, tarp jų – ir itin lauktas pasirodymas garsiojoje Londono „Royal Albert Hall“ koncertų salėje.
Taip pat neįvyks keturi koncertai Vokietijoje bei suplanuoti pasirodymai Nyderlanduose ir Prancūzijoje.
Praėjusiais metais grupė buvo paskelbusi ir apie trumpą koncertinį turą Pietų Amerikoje, kuris turėtų prasidėti gruodžio 5 dieną San Paule, Brazilijoje. Kol kas neaišku, ar šie koncertai įvyks.
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