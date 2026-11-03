Praėjusią savaitę ligoninėje atsidūręs Valys grįžo į darbą

„Taip, grįžo. Jaučiasi gerai“, – apie ministro savijautą teigė J. Butkevičienė.
Kaip skelbė ELTA, praėjusį pirmadienį darbe pasijutęs blogai T. Valys kreipėsi į šeimos gydytoją, kuris jam išdavė siuntimą pas kardiologą.
Vėliau ministro savijautai pablogėjus, jis nuvyko į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Priėmimo-skubios pagalbos skyrių.
Antradienį ministras dar buvo gydomas ligoninėje, o trečiadienį iš jos išrašytas. Tuomet pranešta, kad T. Valiui iki penktadienio suteiktas nedarbingumas, o šiuo laikotarpiu jį pavadavo susisiekimo ministras Juras Taminskas.
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