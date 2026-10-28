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Finansų ministras Valys išrašytas iš ligoninės: kol kas į darbą negrįš

2026-10-28 14:07 / šaltinis: ELTA
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2026-10-28 14:07
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Pirmadienį sunegalavęs ir Santaros klinikose gydytas finansų ministras Taurimas Valys išrašytas iš ligoninės. Vis dėlto kol kas į darbą jis negrįš – iki penktadienio turės nedarbingumą, Eltai trečiadienį patvirtino finansų viceministrė Jolanta Butkevičienė.

Taurimas Valys Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (17)

Pirmadienį sunegalavęs ir Santaros klinikose gydytas finansų ministras Taurimas Valys išrašytas iš ligoninės. Vis dėlto kol kas į darbą jis negrįš – iki penktadienio turės nedarbingumą, Eltai trečiadienį patvirtino finansų viceministrė Jolanta Butkevičienė.

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„Taip, ministras iš ligoninės išrašytas. Dabar turi nedarbingumą“, – Eltai nurodė J. Butkevičienė.

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Pasak jos, nedarbingumas ministrui suteiktas iki penktadienio, o šiuo laikotarpiu jį pavaduoja susisiekimo ministras Juras Taminskas.

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Kaip skelbė ELTA, pirmadienio rytą darbe pasijutęs blogai T. Valys kreipėsi į šeimos gydytoją, kuris jam išdavė siuntimą pas kardiologą.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taurimas Valys susitiko su TS-LKD frakcijos atstovais

Vis dėlto vėliau ministro savijauta pablogėjo, todėl jis nuvyko į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Priėmimo-skubios pagalbos skyrių.

Antradienio vakarą buvo pranešta, kad T. Valys lieka gydytis ligoninėje.

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