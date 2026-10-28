Finansų ministras Valys išrašytas iš ligoninės: kol kas į darbą negrįš

„Taip, ministras iš ligoninės išrašytas. Dabar turi nedarbingumą“, – Eltai nurodė J. Butkevičienė.
Pasak jos, nedarbingumas ministrui suteiktas iki penktadienio, o šiuo laikotarpiu jį pavaduoja susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Kaip skelbė ELTA, pirmadienio rytą darbe pasijutęs blogai T. Valys kreipėsi į šeimos gydytoją, kuris jam išdavė siuntimą pas kardiologą.
Vis dėlto vėliau ministro savijauta pablogėjo, todėl jis nuvyko į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Priėmimo-skubios pagalbos skyrių.
Antradienio vakarą buvo pranešta, kad T. Valys lieka gydytis ligoninėje.
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