Ministras Valys išleistas iš ligoninės: turi nedarbingumą iki penktadienio

„Ministro būklė stabili, jis laikysis gydytojų rekomendacijų, (...) buvo paguldytas dėl su širdies veikla susijusių sutrikimų“, – BNS trečiadienį sakė J. Butkevičienė.
Pasak jos, ministras turi nedarbingumą iki penktadienio ir jei jausis gerai, penktadienį grįš į darbą.
Kaip rašė BNS, T. Valį pavaduoja susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Skelbta, kad T. Valys pasijuto blogai pirmadienio rytą būdamas darbe bei kreipėsi į šeimos gydytoją, tačiau sveikatos būklei paūmėjus jis išvyko į Santaros klinikas, jis gydytas ligoninės Kardiologijos skyriuje.
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