Gydomą finansų ministrą Taurimą Valį pavaduoja susisiekimo ministras

„Ministerijoje darbus pasiskirstė viceministrai“, – komentare BNS teigė Jolanta Butkevičienė.
Kiek anksčiau antradienį ji pranešė, kad T. Valys pasijuto blogai pirmadienio rytą būdamas darbe bei kreipėsi į šeimos gydytoją, tačiau sveikatos būklei paūmėjus jis išvyko į Santaros klinikas, kur praleido naktį.
Ligoninės kardiologijos skyriuje ministras liks antradienį ir trečiadienį, oficialioje jo darbotvarkėje šiomis dienomis nurodytas nedarbingumas.
T. Valio atstovė ministro sveikatos sutrikimų išsamiau nekomentavo.
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