Viena partija pateko į spąstus? Ekspertai jiems nemato gero kelio iš krizės

Apie tai naujienų portalo laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo Vilniaus politikos analizės instituto politologas Matas Baltrukevičius ir Mykolo Romerio universiteto politologas Virgis Valentinavičius.
Kokia ateitis laukia demokratų?
Demokratai buvo išmesti iš koalicijos, partija išgyveno sudėtingus momentus, pasitraukė Skvernelis. Dabar jie jau 100 dienų yra koalicijoje. Kokią politinę ateitį jiems galima prognozuoti? Laimėjo ar pralaimėjo ateidami į koaliciją?
V. Valentinavičius: Ateitis miglota, tikrai sunku įsivaizduoti, bet jų padėtis yra paprasčiausiai sunki. Dabar matome, kad jų ministrai yra faktiškai patys kompetentingiausi šitoje Vyriausybėje. Iš demokratų skambanti kritika biudžetui taip pat yra pakankamai ekspertiška ir dalykiška. Bet kuris iš tų ministrų yra žymiai stipresnis už finansų ministrą. Tai nominaliai jie turėtų atrodyti gerai.
Bet, iš kitos pusės, būdami šitos koalicijos nariai ir galų gale, matyt, balsuodami už superdeficitinį biudžetą, jie vis vien sėdi tame pačiame laive su socialdemokratais. Jų ministrų kompetencija negelbsti nuo tos situacijos, kad socialdemokratinė koalicijos dalis ypatinga kompetencija nepasižymi.
Aš nekalbėčiau apie finansų ministro kompetenciją. Finansų ministro kompetencija yra iš tikrųjų prezidento kompetencija. Tai ta kompetencija irgi kelia didelių abejonių, nors ponas Nausėda mėgsta priminti, kad jis yra ekonomistas.
Demokratų likimas priklauso nuo socialdemokratų sėkmės. Jeigu socialdemokratams pasiseks išlįsti per adatos skylutę su šituo biudžetu ir su ta prezidentine programa, tai demokratai galbūt kaip nors išplauks.
Bet mes matome, kad tai partijai, kuri faktiškai yra tik galva, o skyrių beveik nebėra. Nidos skyrius vėl pabėgo. Kažkada atėjo, dabar pabėgo. Kituose skyriuose, matyt, irgi tas pats. Populiarumas yra nukritęs iki žemiausio įmanomo lygio.
Jiems toks galvosūkis: jeigu jie parodys principus ir dabar išeis iš koalicijos, kas jų laukia? Arba jeigu jie tapatinsis su koalicija, kas jų laukia? Tai yra dvi jiems vienodai blogos perspektyvos. Nežinau, ką jie pasirinks, bet greičiausiai pasirinks paprasčiausiai likti ten, kur yra dabar, tai yra koalicijoje.
Mes dar šiek tiek kalbėjome apie skirtingus ministrus. Kai buvo sukurta šita koalicija, kilo klausimų dėl užsienio reikalų ministro. Praėjo 100 dienų. Ar jam pavyko įrodyti, kad jis vis dėlto vertas likti Užsienio reikalų ministerijoje?
M. Baltrukevičius: Buvo ne taip seniai Mindaugo Sinkevičiaus interviu, kuriame jis kalbėjo, kad darbas vyksta norima kryptimi, kad ministerija galėtų daugiau pakomentuoti. Ministerija, kaip visada, atsakė diplomatiškai, kad kai vyksta procesas, nelabai dar yra ką komentuoti.
Bet aš manau, kad didžioji Budrio pergalė turbūt ir buvo tada, kai prezidentas ir premjeras nutarė, kad tas klausimas dėl Kinijos nukeliamas. Jis tada puikiai suprato, kad tas nukėlimas jį turbūt apsaugo gerokai ilgesniam laikui, nes prieš pat pirmininkavimą Europos Sąjungai keisti užsienio reikalų ministrą jau reikėtų ypatingos drąsos ir tai nebūtų išmintingas žingsnis.
Turbūt visos pusės suprato, kad yra tikimybė, jog tie kampai kažkiek apsišlifuos. Bent jau dabar galime drąsiai prognozuoti, kad greičiausiai iki kitų metų vidurio bus ramu, o paskui tiesiog priklausys nuo to, kaip Mindaugas Sinkevičius galiausiai matys tą situaciją.
Kęstutis Budrys pats greičiausiai ne savo noru viceministrų komandą performavo taip, kad socialdemokratams ji labiau patiktų. Iš savo pusės daro žingsnius, komunikuoja, galbūt truputėlį labiau atkreipdamas dėmesį į tai, ką Sinkevičius kalba, kas Lietuvai turėtų būti svarbiausia. Tai iš savo pusės, sakyčiau, daro tam tikrus žingsnius, kad tos įtampos būtų mažiau ir galėtų tęsti darbą.
Kas laukia socialdemokratų savivaldos rinkimuose?
Jau šiek tiek paprognozavome, kokia ateitis laukia demokratų. O ko artėjančiuose savivaldos rinkimuose galėtų tikėtis socialdemokratai?
V. Valentinavičius: Jie tikisi bent jau pakartoti ankstesnių savivaldos rinkimų sėkmę. Jiems savivaldos rinkimai yra iš tikrųjų labai svarbūs, nes tai yra jų bazė. Rajonuose jie turi daug merų, turi daug rajonų, kuriuose socialdemokratų vadovaujamos daugumos įsitvirtinusios daugelį metų.
Tačiau bet koks neigiamas rezultatas, balsų sumažėjimas, tarybų narių skaičiaus sumažėjimas, merų skaičiaus sumažėjimas, jiems būtų jau labai blogas signalas. Aišku, jie lošia ant to, kad bent jau pakartotų buvusį rezultatą.
Kaip mes suprantame, tam ir buvo bandoma paimti LRT, faktiškai specialiai savivaldos rinkimams LRT padaryti neva objektyvia žiniasklaidos priemone. Nemanau, kad šitie bandymai baigėsi. Dabar pono Jurkyno vadovaujama dauguma yra LRT taryboje.
Jie žino, kad turi balsus, bet kada gali įsūdyti Garbačiauskaitei antrą pareiškimą ir tada jau balsuoti dėl direktorės pakeitimo. Aš įsivaizduoju, kad socialdemokratams pavyko užgesinti čekučių skandalus arba sušvelninti sankcijas. Jie tebėra valdžioje, pakeitė koalicijos partnerius.
Jie įsivaizduoja, kad deficitinis biudžetas turi tą savybę, jog jo autoriai tokiu būdu papirks rinkėjus. Manau, socialdemokratai laikosi nelabai protingos pozicijos, kad jų rinkimuose laukia neblogas rezultatas.
Bet aš jų vietoje būčiau atsargesnis su tokiu optimizmu, nes Lietuvoje žmonės mielai paims visus pinigus, kuriuos jiems duoda, priims atlyginimų pakėlimus, bet paskui pamirš, kas tuos pinigus davė, ir balsuos rinkimuose taip, kaip jiems atrodo.
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