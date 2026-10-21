Į Lietuvą atvyks Juodkalnijos prezidentas: susitiks su Nausėda

Vilniuje jis susitiks su šalies vadovu Gitanu Nausėda.
Valstybių vadovai susitikime aptars Juodkalnijos integraciją į Europos Sąjungą (ES) bei dvišalį bendradarbiavimą.
Prezidentai taip pat kalbėsis apie artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetus, Europos saugumą ir gynybą bei paramą Ukrainai.
Prieš vidurdienį jie dalyvaus bendroje spaudos konferencijoje.
ELTA primena, kad Juodkalnija kartu su Albanija yra vienos iš pagrindinių pretendenčių tapti pirmosiomis šalimis, į ES įstojusiomis po to, kai 2013 m. į šį bloką buvo priimta Kroatija.
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