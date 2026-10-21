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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naujoje strategijoje – siekis, kad 85 proc. gyventojų turėtų skaitmeninius įgūdžius, spartėtų inovacijos

2026-10-21 14:19 / šaltinis: BNS
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2026-10-21 14:19
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Vyriausybė trečiadienį patvirtino 2026–2040 metų Lietuvos skaitmeninės plėtros strategiją, kuria siekiama stiprinti skaitmeninius įgūdžius verslo, viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros srityse. 

Internetinis sukčiavimas, kibernetinės grėsmės BNS Foto

Vyriausybė trečiadienį patvirtino 2026–2040 metų Lietuvos skaitmeninės plėtros strategiją, kuria siekiama stiprinti skaitmeninius įgūdžius verslo, viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros srityse. 

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„Nustatome aiškią ilgalaikę kryptį, kuri leis koordinuotai stiprinti Lietuvos skaitmeninius pajėgumus, skatinti inovacijas, didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir sudaryti geresnes sąlygas verslui augti“, – pranešime sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

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Pasak jos, įgyvendinus strategiją didžioji dalis gyventojų – 85 proc. – turėtų bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, o aukštus – bent 40 proc.  Taip pat daugiau nei dukart – iki 13 proc. – išaugtų IRT specialistų dalis darbo rinkoje. 

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Versle bus skatinamas skaitmeninių inovacijų kūrimas, tokių sprendimų ir pažangių technologijų vystymas ir diegimas. Tikimasi, kad iki 2040 metų DI  technologijas naudojančių įmonių dalis išaugs nuo 21 proc. iki 75 proc., o bent bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį turės visos Lietuvos mažosios ir vidutinės įmonės.

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Tikimasi, kad po 15 metų visi namų ūkiai turės galimybę naudotis bent 100 megabaitų per sekundę spartos mobiliojo ryšio prieiga prie interneto, o 1 gigabaito  spartos ryšiu naudosis bent pusė visų abonentų (šiuo metu – 3 proc.).

Nacionalinės skaitmeninės plėtros strategijai dar turės pritarti Seimas. Tuomet bus rengiamos konkrečios priemonės.

indeliai.lt

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