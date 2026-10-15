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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: JK užėmė kitokią poziciją nei JAV – siųs Ukrainai papildomų raketų

2026-10-15 23:08 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-15 23:08
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Jungtinė Karalystė (JK) tiekia Ukrainai papildomų didelio nuotolio raketų „Storm Shadow“, skelbia „Bloomberg“, rašo „Ukrainska Pravda“. Tai daroma bandant sutrukdyti Rusijos karines operacijas, nukreiptas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą.

Storm Shadow (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Jungtinė Karalystė (JK) tiekia Ukrainai papildomų didelio nuotolio raketų „Storm Shadow“, skelbia „Bloomberg“, rašo „Ukrainska Pravda“. Tai daroma bandant sutrukdyti Rusijos karines operacijas, nukreiptas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą.

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Pasak šaltinių, klausimas dėl britų gamybos sparnuotųjų raketų atsargų papildymo buvo aptartas tarp Jungtinės Karalystės ministro pirmininko Andy Burnhamo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio per Ukrainos vadovo vizitą Londone trečiadienį, spalio 14 d.

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Šaltiniai pažymi, kad JK laiko Ukrainos tolimųjų nuotolių ginklų naudojimą prieš Rusijos objektus, susijusius su išpuoliais prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, gynybine priemone.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Jų teigimu, pastarosiomis savaitėmis Rusija padidino reaktyvinių dronų gamybą, siekdama sustiprinti savo atakas prieš Ukrainą, todėl svarbu, kad Kyjivas galėtų priešintis.

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Anot šaltinių, JK nemano, kad Ukraina turėtų nutraukti smūgius prieš Rusiją, kol Maskva atsisako elgtis taip pat.

JK gynybos sekretorius paragino JAV remti Ukrainą

Jungtinės Karalystės gynybos ministras Wesas Streetingas ketvirtadienį paragino Jungtines Valstijas toliau remti Ukrainą, didėjant nesutarimams tarp Vašingtono ir Kyjivo, ir pabrėžė, kad tai atitinka tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius JAV interesus.

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„Parama Ukrainai atveria didžiules galimybes Jungtinėms Valstijoms įgyti vertingų žinių ir plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje“, – sakė W. Streetingas Vašingtone vykusiame Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS) surengtame renginyje.

„Manau, kad ateinančiais metais ir dešimtmečiais Jungtinės Valstijos įsitikins, kiek daug Ukraina gali prisidėti prie Amerikos stiprinimo – tiek karinės galios, tiek gynybos pramonės bazės“, – sakė jis.

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W. Streetingas pažymėjo, kad nors JAV geografiškai yra toli nuo Ukrainos, „jei už agresiją apdovanojama, jei sienas galima perbraižyti jėga, jei valstybių suverenitetas tampa derybų objektu, pasekmės neapsiribos vien Ukraina“.

Pastarosiomis dienomis Vašingtono ir Kyjivo santykiai tapo vis labiau įtempti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino pakeisti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį po to, kai šis sukritikavo JAV susitarimą, leidžiantį į pasaulio rinkas patekti didesniam kiekiui rusiško dyzelino.

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D. Trumpas taip pat apkaltino V. Zelenskį nepaisant nurodymų neatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, o Kyjivas ir jo sąjungininkai Europoje perspėjo, kad spaudimo Maskvai mažinimas padėtų finansuoti Kremliaus karą.

Tuo tarpu Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Andy Burnhamas savaitgalį dar kartą pareiškė „visišką solidarumą“ su V. Zelenskiu. Dauningo gatvė pranešė, kad premjeras taip pat pažadėjo, jog Jungtinė Karalystė „sugriežtins sankcijas Rusijai“.

Rusija, 2022 m. vasarį pradėjusi plataus masto invaziją, šiuo metu yra okupavusi maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos.

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