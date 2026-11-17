Moteris buvo rasta naktį į antradienį. Gelbėtojai tęsė gaivinimo veiksmus iki 5 val. ryto, tačiau nesėkmingai. Pasak J. Krzysztofo, dėl itin sudėtingo reljefo ir pavojingų sąlygų jos kūnas tebėra Bučynovos slėnyje.
Antradienį per spaudos konferenciją gelbėtojai papasakojo, kad moteris viena išėjo iš kalnų trobelės pirmadienį apie 7.45 valandą. Apie 16 val. ji mėgino telefonu susisiekti su TOPR, tačiau prisiskambinti nepavyko, todėl gelbėtojai negalėjo nustatyti jos buvimo vietos.
Netrukus po 18 val. moters ieškoti išvyko daugiau kaip 20 gelbėtojų. Paieškai pasitelkti dronai, tarp jų ir su termovizoriais. Vienam dronui užfiksavus šilumos šaltinį, pavyko nustatyti moters buvimo vietą. Gelbėtojai ją pasiekė apie vidurnaktį, virvėmis nusileidę stačiu šlaitu.
Moteris dar buvo gyva, tačiau kritinės būklės – patyrusi sunkių sužalojimų ir stipriai sušalusi. Jai nedelsiant suteikta skubi medicinos pagalba ir imtasi priemonių ją sušildyti.
Gelbėtojai ant neštuvų nešė moterį vieninteliu įmanomu maršrutu – žemyn stačia griova palei uolą. Tačiau moterį evakuojant staiga sustojo jos širdis. Gelbėtojai iškart pradėjo gaivinimą, bet jos išgelbėti nepavyko. Naktinėje operacijoje dalyvavo apie 40 TOPR gelbėtojų. Padėjo ir Lenkijos oro medicinos gelbėjimo tarnyba, jos sraigtasparnis naktį du kartus skraidino medikus.
Pirminiais duomenimis, moteris turėjo tik lengvus ant batų tvirtinamus dyglius. Gelbėtojų teigimu, jos įranga buvo netinkama tokiam sudėtingam maršrutui aukštikalnėse ir tuo metu vyravusioms sąlygoms.
Vis dėlto TOPR vadovas pabrėžė, kad tikslios nelaimės aplinkybės kol kas nežinomos, nes moteris keliavo viena.
Tragiškas incidentas Tatruose: nusileidimas virto žygeiviui
Sekmadienį, 2026 m. lapkričio 15 d., 11 val. 45 min., į Lenkijos gelbėjimo tarnybos TOPR centrinę būstinę gautas pranešimas apie nelaimingą atsitikimą Žolta Turnios rajone. Turistas pranešė, kad jo kolega su snieglente nukrito nuo Žolta Turnios viršūnės apylinkių į greta esantį slėnį. Į įvykio vietą nedelsiant buvo išsiųstas sraigtasparnis su įgula. Nepaisant labai stipraus vėjo, sraigtasparniu pavyko nuskristi išsodinti gelbėtojus. Viename iš šlaitų, besileidžiant nuo Žokta Turnios šlaitų, buvo rasta sniego lavina, o joje – išsikišusi turistinė kuprinė. Pats turistas gulėjo apie 30 cm po sniego sluoksniu, visiškai užpustytas.
Deja, atkapsčius nukentėjusįjį, gelbėtojai konstatavo gyvybės ženklų nebuvimą. Turisto kūnas sraigtasparniu buvo nugabentas į nusileidimo aikštelę Zakopanėje. Nukentėjusiojo partneris taip pat buvo evakuotas sraigtasparniu iš Žolta Turnios viršūnės apylinkių. Gelbėjimo operacijoje dalyvavo aštuoni gelbėtojai ir TOPR sraigtasparnio pilotai.
Tatruose galioja 1-asis sniego lavinų pavojus. Nepaisant nedidelio sniego kiekio įlinkusiose formacijose netoli keteros ir šlaituose, stiprus vėjas sukūrė pavojingas sniego sankaupas. Šios sankaupos silpnai sukibusios su pagrindu. Ankstyvajai žiemai būdingos sąlygos sukelia apgaulingą saugumo jausmą, pažymima TORP puslapyje. Planuojant išvyką į kalnus, būtina tikrinti lavinų bei TPN (Tatrų nacionalinio parko) turistams skirtus pranešimus ir pritaikyti žygį prie iš jų kylančių apribojimų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.