„Stovėdami buto balkone šaukė esantys teroristai, imitavo šaudymą į žmones“: iš ES deportuoti keli ukrainiečiai

„Stovėdami buto balkone jie viešai kėlė grėsmę praeiviams. Vyrai šaukė esantys teroristai ir bute turintys bombą. Be to, rankose laikydami ginklo muliažą, jie imitavo šaudymą į atsitiktinius žmones“, – sakė A. Freus.
Ji pridūrė, kad incidento metu vyrai taip pat viešai gyrė nusikaltimą, turėdami omenyje tragiškus įvykius Krokuvoje. Pasak pareigūnės, jie taip pat laidė tautinės neapykantos kurstomus grasinimus ir demonstravo „akivaizdžią nepagarbą teisinei tvarkai“.
Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai ir ugniagesiai. Vyrams jau pateikti oficialūs kaltinimai dėl melagingo pavojaus sukėlimo, viešo nusikaltimo šlovinimo ir nusikalstamos veikos, susijusios su diskriminacija, smurtu ar grasinimais tautiniu pagrindu. Pagal Lenkijos įstatymus už šiuos nusikaltimus gresia iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.
„Šeštadienį, po apklausos prokuratūroje, vyrai buvo perduoti Pasienio apsaugos tarnybos pareigūnams ir vakare deportuoti į Ukrainą“, – sakė A. Freus.
Ji pabrėžė, kad esant dabartinei saugumo situacijai, bet koks viešą grėsmę keliantis elgesys, įskaitant melagingus pavojaus signalus, grasinimus ar gestus, imituojančius ginklo panaudojimą, policijos bus vertinamas itin griežtai ir ryžtingai.
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