Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Stovėdami buto balkone šaukė esantys teroristai, imitavo šaudymą į žmones“: iš ES deportuoti keli ukrainiečiai

2026-11-16 12:56 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 12:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkija iš šalies išsiuntė du Ukrainos piliečius, grasinusius susprogdinti bombą ir sveikinusius išpuolį Krokuvoje. Vroclavo policijos atstovė Aleksandra Freus pranešė, kad šie du vyrai buvo sulaikyti penktadienį viename Vroclavo bute.

Asmens sulaikymas (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (4)

Lenkija iš šalies išsiuntė du Ukrainos piliečius, grasinusius susprogdinti bombą ir sveikinusius išpuolį Krokuvoje. Vroclavo policijos atstovė Aleksandra Freus pranešė, kad šie du vyrai buvo sulaikyti penktadienį viename Vroclavo bute.

REKLAMA
0

„Stovėdami buto balkone jie viešai kėlė grėsmę praeiviams. Vyrai šaukė esantys teroristai ir bute turintys bombą. Be to, rankose laikydami ginklo muliažą, jie imitavo šaudymą į atsitiktinius žmones“, – sakė A. Freus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji pridūrė, kad incidento metu vyrai taip pat viešai gyrė nusikaltimą, turėdami omenyje tragiškus įvykius Krokuvoje. Pasak pareigūnės, jie taip pat laidė tautinės neapykantos kurstomus grasinimus ir demonstravo „akivaizdžią nepagarbą teisinei tvarkai“.

REKLAMA
REKLAMA

Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai ir ugniagesiai. Vyrams jau pateikti oficialūs kaltinimai dėl melagingo pavojaus sukėlimo, viešo nusikaltimo šlovinimo ir nusikalstamos veikos, susijusios su diskriminacija, smurtu ar grasinimais tautiniu pagrindu. Pagal Lenkijos įstatymus už šiuos nusikaltimus gresia iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

REKLAMA

„Šeštadienį, po apklausos prokuratūroje, vyrai buvo perduoti Pasienio apsaugos tarnybos pareigūnams ir vakare deportuoti į Ukrainą“, – sakė A. Freus.

Ji pabrėžė, kad esant dabartinei saugumo situacijai, bet koks viešą grėsmę keliantis elgesys, įskaitant melagingus pavojaus signalus, grasinimus ar gestus, imituojančius ginklo panaudojimą, policijos bus vertinamas itin griežtai ir ryžtingai.

REKLAMA
REKLAMA

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tyliosios eitynės Krokuvoje, skirtos šaudynių aukoms atminti

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų