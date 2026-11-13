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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Du vyrai viešai išgyrė išpuolį Krokuvoje: juos sulaikė policija

2026-11-13 11:07 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 11:07
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Du 33 ir 50 metų vyrai, viešai gyrę Krokuvoje surengtą išpuolį, per kurį žuvo 6 žmonės ir maždaug 15 buvo sužeisti, ketvirtadienį buvo sulaikyti per atskiras operacijas, pranešė policija.

Išpuolis Lenkijoje EPA
GALERIJA (13)

Du 33 ir 50 metų vyrai, viešai gyrę Krokuvoje surengtą išpuolį, per kurį žuvo 6 žmonės ir maždaug 15 buvo sužeisti, ketvirtadienį buvo sulaikyti per atskiras operacijas, pranešė policija.

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Mažosios Lenkijos vaivadijos policija socialiniame tinkle X pranešė, kad abu vyrai perduoti Krokuvos apygardos prokuratūrai. Jie internete skelbė įrašus, kuriuose gyrė Krokuvoje išpuolį surengusį šaulį arba grasino naujais išpuoliais.

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FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

Ketvirtadienį visoje Lenkijoje vyko platesnio masto operacijos, per jas policija sulaikė 11 žmonių. 

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Interneto stebėsenos operacijai vadovauja Centrinis kovos su kibernetiniais nusikaltimais biuras.

Šeštadienį Krokuvos pagrindinėje Turgaus aikštėje 24 metų vyras automobiliu įvažiavo į pėsčiųjų zoną ir ėmė šaudyti į atsitiktinius praeivius. Aikštėje žuvo 6 žmonės. Vėliau tą patį vakarą policija šaulio bute Ostroveco Sventokšyskio miestelyje aptiko jo tėvo, motinos ir sesers kūnus. Visi buvo nušauti. 

Pats užpuolikas buvo sužeistas ir pirmadienį mirė ligoninėje.

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