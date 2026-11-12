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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Krokuvoje sulaikytas į policiją šaudęs vyras

2026-11-12 17:42 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 17:42
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Krokuvos policija sulaikė vyrą, kuris iš pneumatinio ginklo du kartus šovė į pareigūnus, pranešė portalas „TVP World“.

Lenkai užtikrinti: už pagalbą Lietuvai Rusijos puolimo atveju pasisako 4 iš 5 apklaustųjų (nuotr. 123rf.com)

Krokuvos policija sulaikė vyrą, kuris iš pneumatinio ginklo du kartus šovė į pareigūnus, pranešė portalas „TVP World“.

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Per ketvirtadienio incidentą niekas nenukentėjo, įtariamasis, kaip išsiaiškinta, turėjo angliarūgštės dujomis varomą pneumatinį revolverį.

Incidentas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai per šaudynes šiame Pietų Lenkijos mieste žuvo šeši žmonės, o dar 15 buvo sužeista.

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Regiono policija pranešė, kad ketvirtadienį gavus pranešimų apie ginkluotą vyrą, pareigūnai netrukus po 13 valandos buvo išsiųsti į pietinę Krokuvos dalį.

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39 metų vyras pabėgo

Pasak policijos, įtariamasis pradėjo šaudyti pareigūnams išlipus iš patrulinio automobilio. Pareigūnai buvo priversti paleisti du įspėjamuosius šūvius ir liepti įtariamajam mesti ginklą.

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39 metų vyras pabėgo, tačiau po trumpo persekiojimo buvo sulaikytas. Bėgdamas jis išmetė revolverį, bet policija ginklą surado.

Šeštadienį 24 metų ginkluotas vyras Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje – populiarioje turistinėje vietoje, kuri pritraukia lankytojų iš viso pasaulio – ėmė šaudyti į praeivius. Jis nužudė šešis žmones ir sužeidė dar 15, įskaitant du policijos pareigūnus. Pirmadienį užpuolikas, kuris buvo sužeistas per susišaudymą su pareigūnais, mirė ligoninėje.

Dėl šių šaudynių, kokių Lenkijoje pasitaiko retai, šalyje buvo paskelbtas dviejų dienų nacionalinis gedulas.

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