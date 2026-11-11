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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Krokuvoje per išpuolį žuvo 32-ejų didžėjus

2026-11-11 19:36 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-11-11 19:36
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Krokuvoje per mirtiną išpuolį žuvo 32-ejų škotų kilmės didžėjus Jamesas Campbellas, skelbia „RMF24“.

Tyliosios eitynės Krokuvoje, skirtos šaudynių aukoms atminti EPA
GALERIJA (13)

Krokuvoje per mirtiną išpuolį žuvo 32-ejų škotų kilmės didžėjus Jamesas Campbellas, skelbia „RMF24“.

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Apie netektį praneša ir žinomi britų leidiniai.

Prestwicko vietinis SNP skyrius pagerbė J. Campbellą „Facebook“ įraše.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šaudynės Krokuvoje

„Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir draugus vietinio Prestwicko gyventojo Jameso Tomo Campbello, kuriam buvo vos 32 metai ir apie kurio tragišką mirtį šiandien pranešė vietinė spauda kaip apie vieną iš aukų, žuvusių per šaudynes Krokuvoje. Mūsų mintys yra su jo artimaisiais“, – nurodoma pranešime.

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Škotijos policijos atstovas David McAlinden laikraščiui „Scotsman“ pranešė, kad nors oficialus tapatybės nustatymas dar neatliktas, pareigūnai palaiko ryšį su aukos šeima ir teikia jai paramą.

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Jis pridūrė, kad Škotijos tarnybos bendradarbiauja su Didžiosios Britanijos kovos su terorizmu tinklu ir Lenkijos valdžios institucijomis.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Krokuva. Nusikaltėlio sulaikymo akimirkos

Lenkijos ministras: šaudynes Krokuvoje surengęs užpuolikas domėjosi Breiviku

Šeštadienį Krokuvoje šešis žmones nušovusio užpuoliko kompiuteryje aptikta duomenų, rodančių, kad jis domėjosi Norvegijos kraštutinių dešiniųjų ekstremistu Andersu Breiviku, o jo automobilyje rastas šaunamojo ginklo duslintuvas, antradienį pranešė Lenkijos teisingumo ministras Waldemaras Žurekas.

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Radijui „Radio Krakow“ duotame interviu ministras patvirtino, kad žvalgybos tarnyboms pavyko pasiekti 24 metų užpuoliko kompiuteryje saugomus duomenis. Jame aptikta duomenų, rodančių, kad vyras domėjosi Norvegijos kraštutinių dešiniųjų ekstremistu, 2011 m. surengusiu žudynes Utiojos saloje.

„Dabar galiu patvirtinti tam tikras detales, nes pareigūnams pavyko gauti prieigą prie užpuoliko kompiuterio. Aiškiai matyti, kad jis lankėsi interneto svetainėse, kuriose pateikiama informacija apie Andersą Breiviką – kraštutinių dešiniųjų ekstremistą, atsakingą už siaubingas žudynes Utiojos saloje“, – sakė W. Žurekas.

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Ministras taip pat pranešė, kad atlikus kratą užpuoliko darbovietėje rasta papildomų įkalčių.

„Tyrėjai taip pat atliko procesinius veiksmus užpuoliko darbovietėje. Ten rasta simbolikos, kuri gali dar labiau sustiprinti įtarimus dėl kraštutinių dešiniųjų ekstremistinių motyvų. Todėl ši ideologinė versija yra viena pagrindinių tyrimo krypčių“, – teigė W. Žurekas.

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Jis pridūrė, kad užpuolikas nepaliko nei manifesto, nei atsisveikinimo laiško, kuriame būtų paaiškinęs savo veiksmus.

W. Žurekas taip pat pateikė naujausią kriminalistinių tyrimų informaciją iš nusikaltimo vietos. Pasak jo, surinkta daugybė įkalčių, kurie nuolat analizuojami. Ministras patvirtino, kad automobilyje, kuriuo užpuolikas įvažiavo į pėstiesiems skirtą aikštę, rastas šaunamojo ginklo duslintuvas.

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Nors pagal įstatymus mirus įtariamajam baudžiamasis procesas jo atžvilgiu turi būti nutrauktas, W. Žurekas pabrėžė, kad dėl tragedijos masto būtina atlikti išsamų tyrimą.

„Užpuolikas mirė, ir paprastai procesas jo atžvilgiu būtų nutrauktas. Tačiau mes atliekame gerokai platesnį tyrimą – aiškinamės jo ryšius, ar jis veikė visiškai vienas ir kas konkrečiai jį įkvėpė. Turime visa tai nuodugniai išsiaiškinti“, – sakė W. Žurekas.

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Naujausia informacija paskelbta po šeštadienį įvykusios tragedijos, kai ginkluotas užpuolikas automobiliu įvažiavo į žmonių pilną Krokuvos Turgaus aikštę ir automatiniu ginklu ėmė šaudyti į praeivius.

Per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar 16 buvo sužeista, įskaitant du policijos pareigūnus. Pats užpuolikas pirmadienio rytą mirė ligoninėje nuo per incidentą patirtų sužalojimų.

Be to, atlikusi kratą užpuoliko šeimos namuose pietryčių Lenkijos Švento Kryžiaus Ostroveco mieste, policija bute rado jo tėvų ir sesers kūnus.

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