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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kas apsunkino Lenkijos santykius su Trumpu ir Europos valstybėmis?

2026-11-11 14:46 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-11 14:46
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Ilgai trunkanti politinė priešprieša susilpnino Lenkijos tarptautinę įtaką ir apsunkino jos santykius tiek su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tiek su didžiosiomis Europos valstybėmis, nors šalies ekonomika sparčiai auga, o Rusija laikoma bendra grėsme, rašo „The Wall Street Journal“.

Karolis Nawrockis (ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (23)

Ilgai trunkanti politinė priešprieša susilpnino Lenkijos tarptautinę įtaką ir apsunkino jos santykius tiek su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tiek su didžiosiomis Europos valstybėmis, nors šalies ekonomika sparčiai auga, o Rusija laikoma bendra grėsme, rašo „The Wall Street Journal“.

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Laikraštis priminė, kad po 2022 m. Rusijos pradėtos plataus masto invazijos Lenkija buvo viena didžiausių karinės paramos Ukrainai teikėjų ir priėmė milijonus ukrainiečių pabėgėlių. Nepaisant šio indėlio, Varšuvai nepavyko užsitikrinti vietos prie derybų stalo, kur priimami svarbiausi sprendimai dėl Ukrainos.

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„The Wall Street Journal“ teigimu, politinė priešprieša silpnina Lenkijos tarptautines pozicijas, nors ji yra pavyzdinga NATO narė, turinti didžiausią kariuomenę žemyne, jos vaidmuo Europoje didėja ir šalis siekia būti priimta į Didįjį dvidešimtuką (G20).

Lenkija liko nuošalyje

Dienraštis atkreipė dėmesį į spalį prasidėjusį naują diplomatinių pastangų etapą, kuriame dalyvavo Ukraina, JAV ir Europos šalys, tačiau Lenkija liko nuošalyje. Varšuvoje tai sukėlė nuogąstavimų, kad Vakarų Europos valstybės vėl priims Lenkijos interesus liečiančius sprendimus su ja nepasitarusios.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Tokią padėtį „The Wall Street Journal“ iš dalies sieja su aštria centro pažiūrų ministro pirmininko Donaldo Tusko ir opozicinei partijai „Teisė ir teisingumas“ (PiS) artimo prezidento Karolio Nawrockio priešprieša. Laikraščio teigimu, abi politinės stovyklos užsienio politiką naudoja kaip vidaus politinės kovos priemonę. D. Tusko santykiai su dabartine JAV administracija yra įtempti, o K. Nawrockio – su Kyjivu.

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Laikraštis pridūrė, kad politinis susiskaldymas dar labiau paaštrėjo dėl ginčo, susijusio su Konstituciniu Tribunolu, ir pasirengimo kitiems parlamento rinkimams. Tuo metu Rusija stiprina diversijų ir hibridinių atakų kampaniją – apie šią grėsmę Lenkija perspėja jau ne vienus metus.

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Tuskas pakvietė prezidentą Nawrockį susitikti savo gimtajame mieste

 Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį, Lenkijos nepriklausomybės dieną, pakvietė prezidentą Karolį Nawrockį su šeima prieš Kalėdas apsilankyti jo namuose šiaurės Lenkijos mieste Sopote.

Per naujo kelto „Bursztyn Unity“ (liet. „Gintaro vienybė“) krikštynas Ščecine, šiaurės vakarų Lenkijoje, D. Tuskas sakė, kad jiedu su prezidentu turėtų susitikti, todėl nusprendė jį pakviesti.

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„Jau kurį laiką laukiau kvietimo, tačiau, kalbėdamas iš širdies ir nebenorėdamas ilgiau laukti, noriu pakviesti jus kartu su žmona, šeima ir vaikais į savo namus Sopote.“

„Galėtume prieš Kūčias pasidalyti kalėdaičiu ir pasikalbėti. Mano butas nėra didelis, tačiau vietos mums abiem prie virtuvės stalo tikrai atsirastų. Galėtume pasikalbėti, kaip sakydavo anksčiau, „kaip lenkas su lenku“, – sakė D. Tuskas.

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Jis pridūrė, kad Lenkija verta ministro pirmininko bei prezidento pokalbio ir visų lenkų solidarumo.

„Neiššvaistykime šių didžiulių pastangų, neiššvaistykime stebuklo, kuris dar kartą įvyko mūsų istorijoje“, – tęsė D. Tuskas.

Jis paragino branginti tas nuostabias akimirkas, kai žmonės iš viso pasaulio atvyksta į Lenkiją ir sako, kad „tai neįtikėtina – tai pati nuostabiausia vieta“.

„Būkime kartu sunkiais laikais ir džiaugsmingomis mūsų tautai akimirkomis“, – sakė D. Tuskas.

„Lenkija dar nežuvo, kol mes gyvi, – baigė jis Lenkijos himno žodžiais. Ir patikino: „Ji nežuvo ir niekada nežus.“

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