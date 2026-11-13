Krokuvos žudiko tyrime – galvosūkis: gali tekti kreiptis ir į amerikiečius

Anot leidinio, problema ta, kad vienas iš telefonų yra „iPhone“, o norint susipažinti su jo turiniu gali prireikti amerikiečių pagalbos.
M. Oksinskis praėjusį šeštadienį Krokuvoje paleido šūvius į atsitiktinius žmones. Žuvo šeši žmonės, dar 15 buvo sužeista. Paaiškėjo, kad prieš išpuolį Krokuvoje, vyras namuose galėjo nušauti savo tėvus, seserį ir kates.
Jį sulaikantys pareigūnai pašovė, vėliau ligoninėje jis mirė.
Automobilyje, kuriuo tą dieną važiavo vyras, tyrėjai rado keturis ginklus, kelis šimtus šovinių ir keturis mobiliuosius telefonus. Tyrėjai perdavė prietaisus Krokuvos Centrinės kibernetinių nusikaltimų kovos tarnybos skyriui, kuris turi atlikti tolesnius tyrimus ir ekspertizę.
Tarp konfiskuotų telefonų buvo ir „iPhone“. Kaip laikraščiui „Rzeczpospolita“ pranešė prokuroras Eryk Stasielak, norint gauti prieigą prie šio telefono turinio, gali prireikti pagalbos iš užsienio.
„Gali būti, kad šiuo atveju mums prireiks „Apple“ pagalbos, o tai reikš, kad teks kreiptis į JAV su prašymu suteikti teisinę pagalbą“, – sako jis.
Lenkija po šaudynių Krokuvoje svarsto įvesti ginklų savininkų sveikatos patikrinimus
Lenkijos vidaus reikalų viceministras Wiesławas Leśniakiewiczius antradienį pareiškė, kad vyriausybė ketina įvesti privalomus reguliarius sveikatos ir psichologinės būklės patikrinimus visiems leidimų laikyti šaunamuosius ginklus turėtojams ir sukurti išsamų juoduoju paraku užtaisomų ginklų registrą.
Kalbėdamas privačiai radijo stočiai TOK FM, W. Leśniakiewiczius sakė, kad šie pasiūlymai buvo parengti pirmadienį per aukšto rango ministerijų pareigūnų pasitarimą, surengtą po šeštadienio išpuolio Krokuvos pagrindinėje turgaus aikštėje.
„Turime išsamiai peržiūrėti 1999 m. Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų įstatymą“, – sakė W. Leśniakiewiczius. Jis pabrėžė, kad būtina skubiai imtis priemonių juoduoju paraku užtaisomų šaunamųjų ginklų (pavyzdžiui, senovinių – red. past.) apskaitai užtikrinti, nes šiuo metu jiems netaikoma daug įprastų reikalavimų. Viceministras taip pat pasiūlė griežčiau reglamentuoti vietas, kuriose leidžiama laikyti ginklus. „Ne kiekvienas ginklas turėtų būti laikomas namuose“, – sakė jis.
Pagal galiojančius teisės aktus didžiajai daugumai Lenkijos ginklų savininkų, įskaitant medžiotojus, sportinio šaudymo entuziastus ir kolekcininkus, gavus pirminį leidimą nebereikia periodiškai tikrintis sveikatos.
Siūlomi politikos pokyčiai svarstomi Lenkijoje rekordiškai augant ginklų skaičiui. Policijos centrinės būstinės duomenimis, pernai šalyje bendras teisėtai registruotų šaunamųjų ginklų skaičius viršijo milijoną. Vien per pastaruosius penkerius metus jis išaugo 77 proc.
Asmenų, turinčių leidimą laikyti ginklus, skaičius per pastaruosius 11 metų taip pat padvigubėjo ir viršijo 411 tūkst. Pernai išduota rekordiškai daug – 50 tūkst. – naujų leidimų, daugiausia kolekcininkams ir sportinio šaudymo entuziastams.
Skubiai imtis reformos paskatino daugiausia aukų per pastarųjų metų Lenkijos istoriją pareikalavusios masinės šaudynės. Šeštadienį 24 metų vyras automobiliu įvažiavo į žmonių pilną Krokuvos pagrindinę turgaus aikštę ir ėmė šaudyti į aplinkinius automatiniu šaunamuoju ginklu.
Per išpuolį žuvo šeši žmonės, dar 16 buvo sužeisti, tarp jų – du policijos pareigūnai. Per incidentą pašautas užpuolikas pirmadienį anksti ryte nuo patirtų sužalojimų mirė ligoninėje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.