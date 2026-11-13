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Nalšios šiaurinės apygardos pirmojo turo rezultatai – patvirtinti: štai kada vyks antrasis turas

2026-11-13 15:04 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 15:04
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Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) penktadienį patvirtino lapkričio 8-ąją Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje vykusių pirmalaikių Seimo rinkimų pirmojo turo rezultatus.

Vyriausioji rinkimų komisija (nuotr. Fotodiena.lt)

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) penktadienį patvirtino lapkričio 8-ąją Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje vykusių pirmalaikių Seimo rinkimų pirmojo turo rezultatus.

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Nė vienam kandidatui nesurinkus nustatytos balsų daugumos, VRK nustatė, kad naujas parlamentaras nėra išrinktas, ir paskelbė antrąjį rinkimų turą, kuris vyks lapkričio 22 dieną.

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Pateko daugiausiai balsų gavę kandidatai

Į jį pateko du daugiausia balsų gavę kandidatai – Gintautas Kindurys iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir liberalė Mėta Paulauskė, jie atitinkamai gavo 21,30 proc. ir 17,45 proc. balsų nuo galiojančių biuletenių.

Iš viso šiuose rinkimuose balsavo 9164 rinkėjai. Rinkimų aktyvumas – 32,2 procento.

Nalšios šiaurinė apygarda apima Ignalinos rajono savivaldybę, Visaginą ir tris Zarasų rajono savivaldybės rinkimų apylinkes – Salako, Smalvų ir Turmanto.

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Nuo antradienio, lapkričio 17-osios, prasideda balsavimas iš anksto, nuo trečiadienio balsavimas ligoninėse ir globos namuose, penktadienį ir šeštadienį vyks balsavimas namuose. Pagrindinė rinkimų diena – sekmadienis.

VRK nariai penktadienį nagrinėjo trečios pirmajame ture likusios Tautos ir teisingumo sąjungos atstovės Dalios Štraupaitės skundą, kuriuo ji prašė netvirtinti rezultatų ir surengti naujus rinkimus.

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Skunde nurodoma, kad dalis rinkėjų nebuvo informuoti apie kai kurių apylinkių adresų pasikeitimus, informacinėje knygelėje buvo nenurodyta dalis apylinkių, iš vienos rinkimų apylinkės buvo išvaryta nemažai rinkėjų ir jie nukreipti į kitas.

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D. Štraupaitė teigia dėl to skambinusi vietos rinkimų komisijos pirmininkei, bet ši į skundą nereagavo.

Politikė taip pat tikina, kad daliai žmonių su negalia nebuvo sudaryta galimybė balsuoti namuose.

VRK nustatė, kad skundų iš pačių rinkėjų dėl nesuteiktos galimybės nebuvo.

Politikė taip pat pažymėjo, kad balsai paštu ir atiduoti išankstiniame balsavime kartu sudėjus sudarė 42 proc., kai prieš tai vykusiuose rinkimuose – 21 procentą, dėl to abejoja rinkimų sąžiningumu.

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Apygardos komisija anksčiau skundą atmetė, nenustačiusi pažeidimų, VRK skundą taip pat atmetė.

„Tai netinkamas organizavimas, netinkama informacija, netinkamas žmonių paštu balsavimas. (...) Gerai, žiūrite jūs į laikrodį, tai susitiksime tada teisme“, – posėdyje sakė D. Štraupaitė.

Kaip rašė BNS, pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.

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