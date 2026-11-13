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Iš Lenkijos – įspėjimas Lietuvai

2026-11-13 18:05 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-13 18:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvai svarstant galimybę apmokestinti energetikos įmonių viršpelnius, Lenkija įspėjo, kad nuostolingai dirbančios įmonės „Orlen“ naftos perdirbimo gamyklos atžvilgiu to daryti nereikėtų.

Lietuvos vėliava, Lenkijos vėliava (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Lietuvai svarstant galimybę apmokestinti energetikos įmonių viršpelnius, Lenkija įspėjo, kad nuostolingai dirbančios įmonės „Orlen“ naftos perdirbimo gamyklos atžvilgiu to daryti nereikėtų.

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„Padėtis, su kuria „Orlen“ susiduria Lenkijoje ir Lietuvoje, iš esmės skiriasi“, – penktadienį naujienų agentūrai PAP sakė Lenkijos energetikos ministras Miloszas Motyka. Atsakydamas į klausimą apie Lietuvos planus įvesti papildomo pelno, arba vadinamąjį viršpelnio, mokestį degalų sektoriaus įmonėms, įskaitant „Orlen“, jis teigė, kad „šiuo metu „Orlen Lietuva“ patiria išskirtinių nuostolių, o ne gauna nepaprastai didelį pelną“.

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Ministras atkreipė dėmesį, kad per pastaruosius 20 metų „Orlen“ į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą investavo apie 5 mlrd. JAV dolerių, o iš veiklos Lietuvoje iš viso gavo 1 mlrd. JAV dolerių pelno.

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„Be to, gamyklai reikia papildomų kapitalo investicijų, o Lietuvos vyriausybės įsipareigojimas skirti maždaug 50 mln. eurų šioms išlaidoms padengti jau daugelį metų nevykdomas“, – sakė M. Motyka.

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„Pastarosiomis savaitėmis atidžiai stebėjau Lietuvos politikų pareiškimus šiuo klausimu ir padariau išvadą, kad jie puikiai supranta padėties sudėtingumą“, – pridūrė jis.

Lietuvos pareiškimai

Ketvirtadienį Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartas laikinas viršpelnio mokestis galėtų būti taikomas maždaug dešimčiai Lietuvos įmonių, tačiau pagrindine, o galbūt ir vienintele jo mokėtoja taptų „Orlen Lietuva“.

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Per pastaruosius 20 metų įmonių grupė „Orlen“ į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos įsigijimą ir modernizavimą investavo daugiau kaip 5 mlrd. JAV dolerių: 2,8 mlrd. JAV dolerių skirta modernizavimui, o maždaug 2,3 mlrd. JAV dolerių – gamyklai įsigyti. Per šį laikotarpį „Orlen Lietuva“ iš viso uždirbo apie 1 mlrd. JAV dolerių pelno.

Pasak įmonės „Orlen“ vadovo Ireneuszo Fafaros, bendrovėje „Orlen Lietuva“ Mažeikiuose dirba 1,5 tūkst. žmonių, o su gamykla bendradarbiaujančiose įmonėse išlaikoma dar bent 8 tūkst. darbo vietų.

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