Iš Lenkijos – įspėjimas Lietuvai

„Padėtis, su kuria „Orlen“ susiduria Lenkijoje ir Lietuvoje, iš esmės skiriasi“, – penktadienį naujienų agentūrai PAP sakė Lenkijos energetikos ministras Miloszas Motyka. Atsakydamas į klausimą apie Lietuvos planus įvesti papildomo pelno, arba vadinamąjį viršpelnio, mokestį degalų sektoriaus įmonėms, įskaitant „Orlen“, jis teigė, kad „šiuo metu „Orlen Lietuva“ patiria išskirtinių nuostolių, o ne gauna nepaprastai didelį pelną“.
Ministras atkreipė dėmesį, kad per pastaruosius 20 metų „Orlen“ į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą investavo apie 5 mlrd. JAV dolerių, o iš veiklos Lietuvoje iš viso gavo 1 mlrd. JAV dolerių pelno.
„Be to, gamyklai reikia papildomų kapitalo investicijų, o Lietuvos vyriausybės įsipareigojimas skirti maždaug 50 mln. eurų šioms išlaidoms padengti jau daugelį metų nevykdomas“, – sakė M. Motyka.
„Pastarosiomis savaitėmis atidžiai stebėjau Lietuvos politikų pareiškimus šiuo klausimu ir padariau išvadą, kad jie puikiai supranta padėties sudėtingumą“, – pridūrė jis.
Lietuvos pareiškimai
Ketvirtadienį Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartas laikinas viršpelnio mokestis galėtų būti taikomas maždaug dešimčiai Lietuvos įmonių, tačiau pagrindine, o galbūt ir vienintele jo mokėtoja taptų „Orlen Lietuva“.
Per pastaruosius 20 metų įmonių grupė „Orlen“ į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos įsigijimą ir modernizavimą investavo daugiau kaip 5 mlrd. JAV dolerių: 2,8 mlrd. JAV dolerių skirta modernizavimui, o maždaug 2,3 mlrd. JAV dolerių – gamyklai įsigyti. Per šį laikotarpį „Orlen Lietuva“ iš viso uždirbo apie 1 mlrd. JAV dolerių pelno.
Pasak įmonės „Orlen“ vadovo Ireneuszo Fafaros, bendrovėje „Orlen Lietuva“ Mažeikiuose dirba 1,5 tūkst. žmonių, o su gamykla bendradarbiaujančiose įmonėse išlaikoma dar bent 8 tūkst. darbo vietų.
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