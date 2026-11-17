Pirmadienį valdžios institucijos pranešė, kad į policiją kreipėsi Lenkijos sostinės pietiniame Ursynovo rajone esančios mokyklos direktorius, kuriam nerimą kėlė vieno paauglio elgesys – jaunuolis grasino nužudyti daugybę žmonių, pradedant bendramokslius ir baigiant mokyklos administracijos darbuotojais.
„Grasinimų turinys sukėlė pagrįstą susirūpinimą, kad jie gali būti įvykdyti, todėl pareigūnai nedelsdami ėmėsi veiksmų“, – pridūrė policija.
Šis incidentas įvyko po to, kai spalį Lenkiją sukrėtė virtinė išpuolių ir įtariamų planuotų išpuolių mokyklose. Per juos vienas žmogus žuvo, dar 14 buvo sužeisti, todėl visoje šalyje pradėta policijos operacija mokyklų saugumui stiprinti.
Be to, šį mėnesį pietiniame Lenkijos mieste Krokuvoje ginkluotas užpuolikas nušovė šešis žmones ir sužeidė dar penkiolika. Šis incidentas sukrėtė šalį, kurioje tokio pobūdžio smurtas yra retas.
Valdžios institucijų teigimu, Varšuvoje sulaikytas 16-metis socialiniuose tinkluose skelbė savo nuotraukas su peiliu ir „į ginklus panašiais daiktais“. Jo telefone taip pat rasta informacijos, leidžiančios įtarti, kad jis galėjo „propaguoti fašistinę valdymo sistemą“.
Žiniasklaidos duomenimis, paauglys ir jo tėvai Lenkijoje gyvena teisėtai.
Teismas nurodė trims mėnesiams apgyvendinti įtariamąjį specializuotoje nepilnamečių įstaigoje, kol šeimos teismas priims sprendimą dėl tolesnių jo veiksmų.
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