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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija ir Estija siunčia signalą dėl Rusijos: įvardijo, ką būtina apsaugoti Baltijos jūroje

2026-11-16 16:04 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-16 16:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkija ir Estija turi bendradarbiauti siekdamos apsaugoti kritinę infrastruktūrą Baltijos jūroje, pirmadienį po susitikimo su Estijos prezidente Ulle Madise pareiškė Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis.

Karolis Nawrockis (ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (23)

Lenkija ir Estija turi bendradarbiauti siekdamos apsaugoti kritinę infrastruktūrą Baltijos jūroje, pirmadienį po susitikimo su Estijos prezidente Ulle Madise pareiškė Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis.

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U. Madise su oficialiu vizitu lankosi Lenkijoje. Po dvišalio susitikimo su K. Nawrockiu abu lyderiai surengė bendrą spaudos konferenciją.

K. Nawrockis sakė, kad Lenkija ir Estija vienodai vertina Europos saugumui kylančias grėsmes.

„Ukrainoje tebevykstantis karas yra tiesioginė agresyvios Rusijos Federacijos politikos išraiška. Rusijos imperinės ambicijos kelia realią grėsmę visos Europos saugumui ir stabilumui. Todėl mūsų bendras prioritetas – stiprinti NATO rytinį flangą ir plėtoti savo gynybos pajėgumus. Ne mažiau svarbu išlaikyti aktyvų Jungtinių Valstijų dalyvavimą užtikrinant Europos saugumą“, – sakė jis.

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Lenkijos prezidentas taip pat perspėjo, kad Rusijos veiksmai neapsiriboja įprastinėmis karinėmis operacijomis – Maskva taip pat rengia diversijas, kibernetines atakas, dezinformacijos kampanijas ir provokacijas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Baltijos jūros saugumas

„Turime kartu užtikrinti kritinės infrastruktūros Baltijos jūroje saugumą“, – pakartojo K. Nawrockis.

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Lenkijos prezidentas pridūrė, kad Varšuvą ir Taliną vienija bendri interesai, istorinė patirtis ir panašus požiūris į Europos ateitį.

U. Madise pasidžiaugė, kad Lenkija buvo pakviesta į gruodį Majamyje vyksiantį Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimą. Ji sakė esanti įsitikinusi, kad Lenkija supranta Estijos, Lietuvos, Latvijos ir Suomijos požiūrį, taip pat su Rusija ir istorija susijusius klausimus, ir pavadino Lenkiją „gera regiono interesų gynėja“.

Taip pat buvo pabrėžta, kad tiek Lenkija, tiek Estija supranta NATO svarbą ir tai, kaip svarbu kiekvienai Aljanso narei gebėti išlaikyti savo gynybos pajėgumus.

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