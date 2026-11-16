Estija kuria planą: valstybė funkcionuotų net „blogiausiu atveju“

Saugumo tarnybos jau perspėjo, kad Rusija vykdo hibridinį karą prieš Europą, o Estija kaltina Maskvą įvairiais priešiškais veiksmais – nuo kibernetinių atakų ir planuotų padegimų iki povandeninių duomenų perdavimo kabelių pažeidimų.
Dabar Estija rengiasi perkelti viešąsias paslaugas į debesiją, kad jos galėtų veikti net ir sunaikinus duomenų centrus arba priešui užėmus šalies teritoriją, kai valdžios institucijos nebegalėtų vykdyti savo funkcijų, leidiniui sakė vienas naujosios strategijos kūrėjų, buvęs Estijos teisingumo ir skaitmeninių reikalų ministerijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas skaitmeninės infrastruktūros ir kibernetinio saugumo klausimais Tõnu Grünbergas.
Estija jau turi atsargines valstybės duomenų kopijas Liuksemburge įkurtoje savo „skaitmeninėje ambasadoje“. Jose saugoma svarbiausia valstybės veiklai reikalinga informacija – nuo gyventojų ir nekilnojamojo turto registrų iki šalies teisės aktų.
„Dabar norime užtikrinti, kad visos ypatingos svarbos paslaugos būtų prieinamos internetu, kad ir kas nutiktų. Viskas turi veikti“, – sakė T. Grünbergas.
Remsis debesijos paslaugomis
Estijos vyriausybė kuria saugias programas, naudodamasi debesijos paslaugų teikėjų „Microsoft Azure“ ir „Amazon Web Services“ infrastruktūra bei savo valstybine debesijos platforma. Pasak T. Grünbergo, kuris šį mėnesį pradėjo vadovauti technologijų infrastruktūros bendrovei „Levira“, ši sistema diegiama šalies skaitmeninėje ambasadoje ir kitose vietose Europoje.
Estija siekia kuo labiau sumažinti blogiausio įmanomo scenarijaus padarinius, „Politico“ sakė Estijos teisingumo ir skaitmeninių reikalų ministerijos informacinių technologijų architektūros ir infrastruktūros patarėjas Allanas Allmere.
ELTA primena, kad Estija paskelbė nuo gruodžio 1 d. uždarysianti savo sieną su Rusija, nes turi akivaizdžių įrodymų, kad Rusijos karinė žvalgyba nurodė surengti diversiją šalyje. Ministras pirmininkas Kristenas Michalas socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad GRU nurodymu šeštadienio naktį buvo mėginta surengti diversiją Estijos gynybos pramonės bendrovėje „Threod Systems“.
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