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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina: Estija parodė pavyzdį, kaip reikia kovoti su Rusijos išpuoliais

2026-11-16 08:18 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-16 08:18
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Estija parodė, kad Rusijos diversijos gali ir turi sulaukti ne vien diplomatinių pasmerkimų, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

Andrijus Sybiha EPA
GALERIJA (23)

Estija parodė, kad Rusijos diversijos gali ir turi sulaukti ne vien diplomatinių pasmerkimų, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

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„Šis požiūris nusipelno didesnio palaikymo visoje Europoje. (...) Estijos sprendimas nuo gruodžio 1 d. uždaryti visus pasienio su Rusija kontrolės punktus siunčia aiškią žinią, kad priešiški veiksmai turi konkrečių pasekmių. Sveikiname šį ryžtingą žingsnį stiprinant Estijos saugumą“, – socialiniame tinkle X parašė A. Sybiha.

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Ministras pareiškė, kad Ukraina visiškai solidari su Estija po pasikėsinimo padegti Estijos gynybos pramonės bendrovės „Threod Systems“ patalpas.

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„Taikydamasi į Europos gynybos pramonės bendrovę Rusija parodė, kiek toli yra pasirengusi eiti siekdama pakirsti Europos saugumą ir trukdyti teikti karinę paramą Ukrainai. Maskva vis dažniau imasi diversijų ir bauginimo prieš Europos šalis, o tokie veiksmai negali likti be atsako“, – sakė ministras.

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A. Sybiha taip pat pagyrė greitą ir veiksmingą Estijos saugumo tarnybų reakciją.

„Turime imtis aktyvesnių koordinuotų veiksmų, kad užkirstume kelią Rusijos diversijoms, didintume spaudimą Maskvai ir užtikrintume atsakomybę už tokius veiksmus. Kiekviena tokia ataka agresorei turi turėti realių pasekmių“, – sakė jis.

Estijos generalinė prokuratūra paskelbė, kad šeštadienio, naktį mėginta padegti gynybos pramonės bendrovės „Threod Systems“ patalpas Viimsio mieste. Teisėsaugos pareigūnai sulaikė aštuonis Latvijos gyventojus, penkiems iš jų skirtas suėmimas.

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Atsakydama į šį incidentą Estija nuo gruodžio 1 d. uždarys visus pasienio su Rusija kontrolės punktus.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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