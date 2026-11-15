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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Reidų bangos Maskvoje: vyrus gaudo tiesiog gatvėse

2026-11-15 21:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-15 21:30
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Maskvoje teisėsaugos pareigūnai suaktyvino reidus, kurių tikslas – „sugauti“ šaukiamojo amžiaus jaunuolius ir išsiųsti juos į kariuomenę, skelbia „Moscow Times“, remdamiesi projektu „Idite lesom“.

Reidų bangos Maskvoje: metro ir gatvėse gaudo šauktinius SCANPIX
GALERIJA (27)

Maskvoje teisėsaugos pareigūnai suaktyvino reidus, kurių tikslas – „sugauti“ šaukiamojo amžiaus jaunuolius ir išsiųsti juos į kariuomenę, skelbia „Moscow Times“, remdamiesi projektu „Idite lesom“.

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Apie tai projekto atstovams papasakojo patys Maskvos gyventojai.

Maskvos gyventojai prabilo apie tai, kas vyksta Maskvoje

Anot jų, reidai vyksta metro, prekybos centruose arba tiesiog sostinės gatvėse. Vien tik nuo spalio 13 iki 21 d. buvo gauti šeši tokie pranešimai.

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Spalio 13 d. du jaunuoliai, iš kurių vienas, artimųjų teigimu, turėjo medicininę išimtį dėl metalinės plokštelės kojoje, buvo sulaikyti prie metro stoties ir nuvežti į šaukimo punktą. Dar vienas šauktinis, 2002 m. gimęs Maskvos universiteto studentas, buvo sulaikytas prie buto durų.

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Giminaičių teigimu, surinkimo punkte pareigūnai pareiškė, kad jiems „vis vien“. Giminaičiams buvo nurodytas, kad universiteto pažymos atvežti jie nespės, nes jaunuolis jau bus išsiųstas į kariuomenę. Su visais trimis šauktiniais ryšys prarastas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Taip pat pranešama apie aktyvius policijos patikrinimus metro stotyse. Jaunuoliai yra stabdomi, tikrinami jų pasai, reikalaujama atrakinti telefonus ir prisijungti prie „Gosuslugi“ portalo. Šią informaciją patvirtina projekto teisės skyriaus vadovas Timofejus Vaskinas. Jo teigimu, šauktinių reidai yra susiję su išsiuntimo į kariuomenę datomis, kurios buvo numatytos spalio viduryje. Sulaikytuosius veža į Ugreshskaja gatvę Maskvoje, o iš ten „per vieną ar dvi dienas – į kariuomenę, namo jau nebeįleidžia“.

Maskvoje taip pat sulaikomi ir tam tikro amžiaus vyrai. Remiantis „Idite lesom“ informacija, praėjusią savaitę policininkai sustabdė 51 metų vyrą, kad patikrintų jo dokumentus. Jie „patikrino pasą planšetėje“, po to paleido vyrą. Jo teigimu, kitą to paties amžiaus vyrą teisėsaugos pareigūnai išsivežė.

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2026-11-15 21:41
gerai taip jiems ir reik
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