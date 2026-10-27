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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: sportas negali tapti priedanga Rusijos agresijai

2026-10-27 12:43 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 12:43
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Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, tarptautinė sporto bendruomenė privalo išlaikyti principingą poziciją ir neleisti valstybėms agresorėms bei jas remiančioms organizacijoms naudoti sporto propagandai ar tarptautiniam įvaizdžiui gerinti, teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.

Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, tarptautinė sporto bendruomenė privalo išlaikyti principingą poziciją ir neleisti valstybėms agresorėms bei jas remiančioms organizacijoms naudoti sporto propagandai ar tarptautiniam įvaizdžiui gerinti, teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

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Tai jis pabrėžė antradienį susitikęs su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidente Daina Gudzinevičiūte.

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Sportas negali tapti priedanga agresijai. Kol Rusija tęsia brutalų karą prieš Ukrainą, o Baltarusijos režimas išlieka Kremliaus bendrininkas, turime užtikrinti aiškų ir visiems vienodai taikomą teisinį reguliavimą, kuris apsaugotų Lietuvos viešąją erdvę nuo priešiškų režimų įtakos ir manipuliacijų“, – pranešime cituojamas K. Budrys.

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Susitikime su LTOK prezidente ministras taip pat aptarė būtinybę išlaikyti draudimą Rusijos ir Baltarusijos sportininkams tarptautinėse varžybose atstovauti savo valstybėms, griežtinti neutralaus statuso suteikimo kontrolę bei užtikrinti didesnį tarptautinių sporto federacijų skaidrumą ir atsakomybę.

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Taip pat diskutuoja apie Vyriausybės siūlomą nacionalinį teisinį reguliavimą, kuriuo siekiama aiškiau reglamentuoti Rusijos ir Baltarusijos fizinių ir juridinių asmenų vykdomą viešą veiklą Lietuvoje sporto, kultūros, švietimo, mokslo, meno ir pramogų srityse. 

Pažymėta, kad siūlomos priemonės stiprintų Lietuvos atsparumą priešiškų režimų įtakai, apsaugotų nacionalinio saugumo interesus ir užkirstų kelią viešųjų platformų naudojimui propagandai ar režimų legitimizavimui.

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K. Budrys susitikime pabrėžė, kad Lietuva ir toliau aktyviai bendradarbiaus su ES partneriais bei tarptautinėmis sporto federacijomis, siekdama didinti spaudimą agresorių režimams. 

Kaip skelbta anksčiau, Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės sąjunga (UIPM) nusprendė atšaukti 2027 metų balandžio 13–17 dienomis Kaune turėjusį vykti pasaulio taurės etapą. Šį sprendimą tarptautinė organizacija grindžia Lietuvoje taikomais ribojimais Rusijos ir Baltarusijos sportininkams.

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Savo ruožtu Lietuva kartu su dar aštuoniomis Europos valstybėmis kreipėsi į Europos Komisiją (EK), ragindama riboti paramą Rusijai ir Baltarusijai nuolaidžiaujančioms tarptautinėms sporto organizacijoms.

Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas Justinas Kinderis teigė, kad toks sprendimas sukėlė pyktį ir nusivylimą, nes jau buvo pradėti pasirengimo darbai ir sudarytos sutartys su paslaugų tiekėjais.

J. Kinderis taip pat išreiškė susirūpinimą dėl galimybės Kaune surengti 2028 metų pasaulio taurės etapą bei jaunių ir jaunimo čempionatą.

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