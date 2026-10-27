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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

FT: Trumpo sūnus Mongolijoje leido laiką su Putinui artimu oligarchu

2026-10-27 11:52 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-27 11:52
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Donaldas Trumpas jaunesnysis per vasaros medžioklės kelionę į Mongoliją kelias dienas praleido Rusijos verslininko Umaro Kremliovo, artimo Rusijos diktatoriui, draugijoje, praneša „Financial Times“.

FT: Trumpo sūnus Mongolijoje leido laiką su Putinui artimu oligarchu | Scanpix nuotr.

Donaldas Trumpas jaunesnysis per vasaros medžioklės kelionę į Mongoliją kelias dienas praleido Rusijos verslininko Umaro Kremliovo, artimo Rusijos diktatoriui, draugijoje, praneša „Financial Times“.

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Rugpjūtį JAV prezidento sūnus atvyko į Ulan Batorą ir išvyko į stovyklą Uvso aimake. Kelionės metu jis sumedžiojo nykstančiai rūšiai priklausantį Altajaus argalį. Nuo 2019 m. Mongolijoje jis yra nušovęs mažiausiai dar du tokius gyvūnus.

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Kadangi D. Trumpas jaunesnysis priklauso politiko šeimai, jį lydėjo JAV slaptoji tarnyba. Remiantis federaliniais dokumentais, JAV ambasada Ulan Batore sumokėjo už apsaugos darbuotojų apgyvendinimą nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 6 d. – iš viso 18715 dolerių.

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Susitikimas su Kremliovu

„Financial Times“ rašo, kad Tarptautinės bokso asociacijos (IBA) vadovas U. Kremliovas paliko spaudos konferenciją Kazachstane ir naktiniu užsakomuoju reisu išskrido į Mongoliją.

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Jį lydėjo Arturas Martirosovas – Rusijos rizikos kapitalo fondo „Voschod“, kuriam taikomos JAV sankcijos, partneris.

Leidinio šaltiniai nurodė, kad D. Trumpas jaunesnysis ir U. Kremliovas vengė fotografuotis kartu.

Dvi dienas praleidęs kartu su D. Trumpu jaunesniuoju, U. Kremliovas grįžo į Ulan Batorą, o iš ten išvyko į Jakutską stebėti bokso kovos. Tuo metu D. Trumpas jaunesnysis dar savaitę liko Mongolijoje ir išvyko į Bajan Ulgi aimaką medžioti Sibiro kalnų ožio.

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Vėliau jis grįžo į sostinę, kur vakarieniavo su Mongolijos prezidentu Uchnaaginu Churelsuchu. Vienas vyriausybės atstovas iš pradžių paskelbė nuotraukas socialiniame tinkle „Facebook“ ir pranešė, kad per susitikimą aptarti dvišaliai santykiai bei verslo galimybės, tačiau vėliau įrašas buvo pašalintas.

D. Trumpo jaunesniojo atstovas susitikimą pavadino neoficialiu ir skirtu laisvalaikiui gamtoje.

„Financial Times“ pažymėjo, kad pirmasis žinomas D. Trumpo jaunesniojo ir U. Kremliovo susitikimas įvyko pernai Stambule, dalyvaujant boksininkui Manny Pacquiao. Tuomet JAV prezidento sūnus rusą pavadino „ne tik lyderiu, bet ir draugu“.

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Primename, kad rugsėjo 14 d. pasirodė „ProPublica“ tyrimas, kuriame teigiama, jog V. Putinui artimas oligarchas U. Kremliovas slapta sumokėjo šimtus tūkstančių dolerių už prabangias D. Trumpo jaunesniojo vestuves Bahamose.

Vėliau į situaciją sureagavo ir pats D. Trumpas. Jis pareiškė, kad jo sūnus D. Trumpas jaunesnysis grąžins U. Kremliovui pinigus, kuriuos šis išleido vestuvių iškilmėms organizuoti.

Taip pat pažymima, kad „The Telegraph“ pranešė apie U. Kremliovo siekį susigrąžinti savo vadovaujamai Tarptautinei bokso asociacijai (IBA) olimpinį boksą ir per D. Trumpą jaunesnįjį įgyti politinės įtakos.

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