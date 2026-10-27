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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas įsiuto ant Obamos: „Buvai prastas prezidentas“

2026-10-27 11:00 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 11:00
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį atkirto Barackui Obamai, pajuokavusiam, kad jo įpėdinio Baltieji rūmai atrodo taip, tarsi juose būtų įsikūrusi Saddamo Husseino valdoma restoranų tinklo „Cheesecake Factory“ užeiga.

Donaldas Trumpas. (EPA/Annabelle Gordon) (EPA-ELTA nuotr.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį atkirto Barackui Obamai, pajuokavusiam, kad jo įpėdinio Baltieji rūmai atrodo taip, tarsi juose būtų įsikūrusi Saddamo Husseino valdoma restoranų tinklo „Cheesecake Factory“ užeiga.

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„Jei sakai, kad tai „Cheesecake Factory“, tai tik parodo, kodėl buvai prastas prezidentas“, – pareiškė D. Trumpas, paklaustas apie savaitgalį B. Obamos išsakytus komentarus. Prezidento tirada, kurioje jis negailėjo kritikos savo pirmtakui, truko maždaug tris minutes.

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„Tokie žmonės kaip Obama praeitų pro pagrindines duris, pamatytų aptrupėjusį mūrą... Jis nepastebi purvo ir nešvarumų ten, kur sienos nebuvo valytos daugelį metų“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, vykdamas į dar vieną kadencijos vidurio rinkimų kampanijos mitingą.

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„Cheesecake Factory“ yra populiarus restoranų tinklas, garsėjantis itin plačiu sočių ir kaloringų patiekalų pasirinkimu bei eklektišku interjero dizainu.

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Obama negailėjo kritikos Trumpui

Artėjant kitą savaitę vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimus Ohajuje ir Mičigane agituodamas už demokratus, B. Obama negailėjo aštrios kritikos respublikono D. Trumpo „chaosui ir žiaurumui“.

Tačiau panašu, kad milijardierių D. Trumpą labiausiai užgavo B. Obamos pašaipos dėl prezidentui itin svarbių Baltųjų rūmų rekonstrukcijos darbų, įskaitant didžiulės pokylių salės statybą ir auksuotas Ovaliojo kabineto dekoracijas.

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„Jis taip pertvarkė Baltuosius rūmus, kad jie atrodo tarsi Saddamas Husseinas būtų atidaręs restoraną „Cheesecake Factory“, – šeštadienį sakė B. Obama, omenyje turėdamas Irako diktatorių, kuriam 2006 m. po JAV invazijos į Iraką buvo įvykdyta mirties bausmė.

D. Trumpas ir B. Obama nuo seno yra aršūs konkurentai politinėje arenoje.

Savo politinę karjerą D. Trumpas pradėjo skleisdamas rasistinę ir melagingą sąmokslo teoriją, esą demokratas B. Obama melavo apie tai, kad gimė Jungtinėse Valstijose.

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Tačiau nirši D. Trumpo reakcija į palyginimą su restoranu taip pat parodė, kad artėjant kadencijos vidurio rinkimams 80-mečio prezidento kantrybė vis labiau senka.

Sekmadienį vakare D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbė ilgiausią iki šiol įrašą – 1,3 tūkst. žodžių tiradą, kurioje piktinosi ne Iranu ar ekonomika, o JAV komiku Billu Maheriu.

Praėjusią savaitę D. Trumpas taip pat užsipuolė kelis žurnalistus, paklausiusių jo apie artėjančius kadencijos vidurio rinkimus, per kuriuos respublikonai gali prarasti Kongreso kontrolę, ir jo santykius su Rusija.

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