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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nicki Minaj gali tapti Trumpo atstove spaudai? Baltieji rūmai užminė mįslę

2026-10-27 08:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-27 08:01
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Amerikiečių reperė Nicki Minaj gali užimti Baltųjų rūmų atstovės spaudai postą JAV prezidento D. Trumpo administracijoje. Apie tokią galimybę užsiminė Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stephenas Cheungas, paskelbęs vaizdo įrašą, kuriame kalbasi su atlikėja. Pokalbio metu ji gyrė valstybės vadovą ir jo ekonominę politiką.

Nicki Minaj gali tapti Trumpo atstove spaudai? Baltieji rūmai užminė mįslę (nuotr. stop kadras)

Amerikiečių reperė Nicki Minaj gali užimti Baltųjų rūmų atstovės spaudai postą JAV prezidento D. Trumpo administracijoje. Apie tokią galimybę užsiminė Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stephenas Cheungas, paskelbęs vaizdo įrašą, kuriame kalbasi su atlikėja. Pokalbio metu ji gyrė valstybės vadovą ir jo ekonominę politiką.

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Apie tai S. Cheungas parašė socialiniame tinkle „X“. Jo įrašas pasirodė kilus skandalui dėl ankstesnės Baltųjų rūmų atstovės spaudai Katie Zacharia, kuri iš pareigų pasitraukė praėjus vos penkioms dienoms po paskyrimo.

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„Ponios ir ponai, manau, kad radome naują Baltųjų rūmų atstovę spaudai!“ – parašė D. Trumpo administracijos atstovas.

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Pokalbio su Baltųjų rūmų atstovu metu reperė pareiškė, kad JAV ekonomika auga todėl, jog šaliai vadovauja verslą išmanantis prezidentas.

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„Prezidentas iš prigimties yra verslininkas. Jam pavyko pakilti net tada, kai banko sąskaitoje nebuvo likę nė vieno dolerio“, – sakė N. Minaj.

Nicki Minaj išgyrė Trumpą

Ji taip pat gyrė D. Trumpą už jo poziciją tarptautinėje arenoje ir gebėjimą ginti JAV interesus.

„Jis labai tvirtas, taip pat ir tarptautinėje arenoje. Jis aiškiai pasako jiems, ko reikia mums, o ne jiems. Mes neketiname mokėti vien tam, kad jiems įtiktume, suprantate? Priešingai, jie mokės mums už galimybę palaikyti ryšius su JAV“, – pareiškė atlikėja.

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N. Minaj taip pat atkreipė dėmesį į JAV prezidento darbingumą. Pasak jos, D. Trumpas toliau dirba ir rengia rinkimų kampanijos mitingus, nors galėtų ramiai užbaigti savo kadenciją.

Atlikėja pavadino jį nuostabiu žmogumi, kuris rūpinasi ne tik savo ateitimi, bet ir kitais respublikonais, dalyvaujančiais rinkimuose.

Be to, N. Minaj sukritikavo JAV žiniasklaidos skelbiamas apklausas, pavadinusi jas „netikromis“. Ji paragino konservatorius neleisti tokioms publikacijoms susilpninti rinkėjų noro balsuoti.

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