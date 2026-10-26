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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas kelia audras dėl rinkimų Brazilijoje: „Man tai atrodė siaubinga“

2026-10-26 22:14 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 22:14
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Rinkimai Brazilijoje buvo „suklastoti“ ir „labai korumpuoti“, pirmadienį pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas po to, kai prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva nugalėjo D. Trumpo dešiniųjų pažiūrų sąjungininką Flavio Bolsonaro.

Donaldas Trumpas (nuotr. EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT)

Rinkimai Brazilijoje buvo „suklastoti“ ir „labai korumpuoti“, pirmadienį pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas po to, kai prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva nugalėjo D. Trumpo dešiniųjų pažiūrų sąjungininką Flavio Bolsonaro.

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„Man tai atrodė siaubinga“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, išvykdamas iš Vašingtono į kadencijos vidurio rinkimų kampanijos mitingą.

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„Aš neparėmiau nė vieno kandidato, bet, atvirai sakant, tai atrodė kaip dar vieni suklastoti rinkimai (...) tai atrodė taip korumpuota, taip siaubinga“, – pridūrė jis.

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Kairiųjų pažiūrų Brazilijos prezidentas L. I. Lula da Silva sekmadienį užsitikrino pergalę rinkimuose, tačiau jo varžovas F. Bolsonaro atsisakė pripažinti pralaimėjimą ir pareiškė sieksiantis anuliuoti balsavimo rezultatus.

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L. I. Lulai da Silvai laimėjus, Brazilija atlaikė konservatorių bangą, dėl kurios daugelis šalių – pavyzdžiui, Argentina, Čilė, Kolumbija ir Peru – pasuko į dešinę, remiamos JAV prezidento D. Trumpo.

Kairiųjų ikona, kuriam antradienį sukanka 81-eri, paneigė prognozes ir iškovojo beprecedentę ketvirtąją kadenciją.

Remiantis oficialiais rezultatais, jis surinko 51,8 proc. balsų, o F. Bolsonaro – 48,2 proc. L. I. Lula da Silva surinko maždaug 4,4 mln. balsų daugiau.

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Senatorius F. Bolsonaro yra buvusio kraštutinių dešiniųjų prezidento Jairo Bolsonaro (Žairo Bolsonaru) sūnus. J. Bolsonaro atlieka 27 metų laisvės atėmimo bausmę už bandymą įvykdyti perversmą po to, kai 2022-aisiais per praėjusius šalies rinkimus jis nusileido L. I. Lulai da Silvai.

Sekmadienio balsavimą lydėjo sumaištis, Aukščiausiajam Teismui dviem valandomis pratęsus balsavimą, nors kai kurios rinkimų apylinkės jau buvo užsidariusios.

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Šis sprendimas priimtas L. I. Lulos da Silvos prašymu, pasiskundus, kad įvairiuose miestuose iš maršrutų buvo atšaukti autobusai, taip užkertant kelią piliečiams balsuoti.

F. Bolsonaro taip pat prašė pratęsti balsavimą kai kuriuose regionuose dėl smarkių liūčių, tačiau teismo sprendimą pavadino „nepriimtinu ir nešvariu triuku“.

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